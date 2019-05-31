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電子股回神 台股盤中漲逾百點

2019-05-31 11:04經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股由電子股帶動大盤漲勢，盤中漲逾百點。 圖／聯合報系資料照片
台股由電子股帶動大盤漲勢，盤中漲逾百點。 圖／聯合報系資料照片
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資金回流拉抬電子族群的力道積極，帶動台股今（31）日展現上攻力道，盤中漲逾百點；除了台積電（2330）盤中漲2.1%、鴻海漲1.7%及大立光漲4.7%發揮撐盤效果，其餘跌深的蘋果供應鏈與華為概念股也呈反彈走勢，主流電子股IC設計、網通及散熱等熱度續存。

法人表示，外資籌碼出脫的力道若可持續收斂，股市則有望在年線與半年線之間重新整理獲得支撐。

不過，因上檔累積套牢賣壓，建議降低持股，多看少做，靜待不利因素消除後再進場布局，波段投資者逢低可留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。

概念股蘋果供應鏈台積電台股
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