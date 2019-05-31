蘋概三王齊彈 大立光拚市值再站上5,000億元

2019-05-31 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



蘋概三王跌深反彈，台積電、鴻海連續上漲，大立光今股價開高走高衝達3,775元，市值再站上5,000億元。路透 分享 facebook

外資連續賣超台股17日，平史上最長外資賣超天數第二長的紀錄，持續賣超蘋概三王，造成股價下滑，市值縮水，不過，近日已出現跌深反彈的表現，台積電、鴻海連續上漲，大立光（3008）今（31）日走強，股價開高走高衝達3,775元，市值再站上5,000億元。

大立光受到美中貿易戰及華為風暴的雙重衝擊，多家外資近期出具調降目標價的報告，日系外資調降大立光今年及明年每股純益預估值，降幅分別是11%、16%，由買進評等調降至中立，目標價由5,500元下調到4,185元。

另外，美系外資也調降大立光評等至中立，目標價由5,500元下調到3,580元，明年及後年的獲利預估值降幅分別為13%、14%。

外資持續賣超蘋概三王股票，大立光在外資調降評等及目標價之下，同樣面臨賣壓，昨日外資賣超賣超102張，合計已連續七日賣超919張，不過，中國商務部透露不對蘋果採取報復措施的態度後，推升蘋果股價上揚，投資人對台股蘋概股的投資信心也回升，激勵今日大立光漲勢。

大立光今日以3,620元開高走高，一度衝達3,775元，市值增至5,062.27億元，盤中漲幅4.45%；台積電也是開高走高，盤中漲幅1.94%，日K連3紅；鴻海開低走高翻紅，盤中漲幅1.49%，日K連三紅。