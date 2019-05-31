三因素激勵 鴻海股價連三日上漲

2019-05-31 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海將在6月11日舉辦首次自辦法說會。路透 分享 facebook

鴻海（2317）連續遭外資賣超13日，合計砍出15萬8,029張股票，拖累這段期間股價持續往下探，但在70元附近止跌，連日來呈現反彈走勢，在外資賣超出現趨緩，今（31）日還傳出將首度自辦法說，還有中國商務部釋出不會對蘋果採取報復措施的訊息，激勵鴻海股價開低走高，連續第三日上漲。

鴻海已連續兩日收紅，昨日收在73.4元，但外資仍是賣超5,885張，居外資賣超第四名，不過，賣超壓力已有減緩的跡象，在外資連賣期間，股價由5月14日收盤79.7元走跌，市值因此減少873.36億元。

鴻海董事長郭台銘努力衝刺國民黨總統選舉初選，且預計在6月21日股東會後交棒，鴻海預計在6月11日舉辦法說會，是鴻海首次自辦法說會，將由5名董事候選人上場說明鴻海未來發展計畫及競爭利基。

美中貿易戰持續延燒下，市場關切中國是否會採取反制的措施，尤其是針對蘋果公司是否會祭出限制措施，大陸商務部則是強調，所有在華外資企業的合法權益都將得到中國政府保護；法人解讀，大陸將不會針對蘋果採取報復手段，蘋果供應鏈的壓力可望減輕一些。

蘋果股價上漲，投資人信心提高，激勵今日蘋概股的表現，鴻海則是在多重消息下持續反彈攻勢，今日以73元小跌開出後往上拉升，股價翻紅衝達74.9元，盤中漲幅1.9%，表現相對亮眼。