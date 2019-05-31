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中執會為蔡排除萬難...他獨排眾議 看好賴初選過關

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第四家外資 花旗砍台積目標價至286元

2019-05-31 10:01經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

繼里昂、瑞信和摩根大通後，又一家外資下調台積電（2330）目標價，花旗環球證券最新報告，預期台積電3、4季訂單可能減少，將其目標價從300元降至286元，重申「買進」；這也是瑞信和小摩後，再一家外資不看好台積電問鼎「3」字頭。

花旗預估，受華為風暴影響，台積電下半年訂單可能減少，下調今年營收預估4%，獲利預測下修8%，明年營收、獲利也各下調7%、13%，因此砍目標價。

台股今（31）日反彈，台積電也隨勢上漲，早盤股價最高漲逾1%，不受利空影響。

台積電。報系資料照
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