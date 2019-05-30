台股反彈！法人：端午前有續彈機會 10500壓力重

2019-05-30 21:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



台股。 報系資料照 分享 facebook

台股在跌深、KD指標進入超賣區、費城半導體指數小彈等三條件俱足下，無視國際主要股市大跌，今（30）日逆勢反彈，成功收復10日線，將挑戰年線。法人認為，端午前還有續彈機會，但指數逼近10,500點附近壓力將轉重。

美中貿易談判再度陷入僵局，美股29日失守年線及半年線，但台股不畏美股下跌，由指標股台積電轉強、IC設計龍頭聯發科強勢站上季線，帶動原相、立積、力旺、矽創、致新等IC設計族群轉強，而近期強勢的內需股也持續走強，營建資產股指標冠德創下本波新高、亞泥也改寫這波漲勢以來新高，加權指數終場勁揚81點收在10,382點。法人認為，唯一美中不足的是成交量仍維持在千億之下，僅992億元。

籌碼方面，三大法人昨天合計賣超37.6億元，其中外資賣超37.2億元，寫下17連賣紀錄，累計賣超1,425億元，但慶幸的是賣超手筆已見縮小，而投信則是進場買超3.9億元，自營商賣超4.3億元。

日盛投顧協理鍾國忠表示，台股從月初的11,097點一路跌到波段低點11,027點，重挫870點，在29日拉出下影線，加以KD值落在20以下，指數出現反彈空間，今天收盤已站回5日線及10日線之上，因KD在低檔出現黃金交叉，有利持續向上反彈挑戰季線，短線下檔支撐為半年線，壓力為季線，月線不易功克。由於上市櫃公司5月營收即將公布，預料績優者將先對外公告，有利行情延續至端午節前。

台新投顧副總經理黃文清表示，昨天指數反彈，但成交量仍在千億之下，代表交投仍清淡，後市量能宜放大至千億元之上。

摩根投信環球市場策略師林雅慧認為，台股目前本益比在14上下，並不算非常便宜，加上外銷占台灣GDP比重超過50%，無可避免外部變數影響較大。不過，外資對台股調節已有一定程度，目前看來高股息殖利率、明年總統大選帶來的內需及政策盤，有機會引導外資資金回流；台股若要展開新一輪上攻，必須留意三大議題，包括貿易戰談判進程、上市櫃公司業績變化、大型股能否發揮穩盤效用。

統一投信基金管理部副總錢素惠則指，因人民幣貶值，使得亞幣有貶值壓力，新台幣近期貶幅擴大，後續台幣與人民幣走勢牽動外資動向。