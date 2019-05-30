破天荒！鴻海將自辦法說會 6月11日登場

2019-05-30 21:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



鴻海。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

鴻海今（30）日晚間發布訊息表示，該公司將在6月11日舉辦法說會，這是鴻海歷史上，首次自辦法說會，屆時將對鴻海的未來發展計畫，以及競爭利基，作進一步的說明，並將由鴻海五位董事候選人主持，向外界說明。

鴻海今天股價收73.4元，上漲1.2元，成交量4萬多張，受到華為事件影響，鴻海遭三大法人連續十天賣超，共賣出11萬多張。

由於鴻海董事長郭台銘，已宣布淡出鴻海的經營，並將在6月21日的股東會後交棒，因此，這次由五位董事候選人主持法說會，頗有為未來接棒暖身的味道。