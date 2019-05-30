外資祭「華為交易策略」 青睞三星勝過台積電

2019-05-30 20:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



華為風暴未平，野村證券最新報告祭出四組交易策略，提供投資人汰弱留強的操作建議，其中，在台、韓頂尖科技股中，野村雖同時給三星和台積電「買進」評級，但更看好三星，建議優先累積三星持股。

野村發布的四組交易策略，分別看好三星優於台積電（prefer Samsung over TSMC），穩懋優於聯詠，日月光／大陸封測廠（OSATs）優於頎邦，中國聞泰科技優於小米、又優於大立光。

在三星和台積電建議中，野村認為三星將爭取到華為市占，記憶體業務雖有走弱疑慮，但同樣的風險也威脅台積電，且台積電有近一成的收入來自華為貢獻，因此看好三星跑贏。

穩懋雖也與華為有關，但野村看好華為提高自製率，海思PA晶圓100%由穩懋提供，反而嘉惠穩懋；報告估計，上半年穩懋來自華為的收入可能不及5%，不過下半年有望提高到10%，2020年起5G、3D感測擴大滲透，也有利穩懋緩衝禁令衝擊。相較下，聯詠的華為比重達15%-20%，負面影響程度大於正面。

日月光和頎邦都是封測廠，野村也基於陸半導體自製受惠程度、以及日月光併購矽品效益和較低的評價，優先建議買進日月光，唯野村同時提醒，日月光來自華為貢獻的收入不低（約5%-6%），是潛在風險。而頎邦估計華為曝險有15%-20%，假設禁令衝擊提高，頎邦還可能因為華為COF需求銳減，面臨COF跌價挑戰（pricing down cycle）。