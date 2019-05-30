信驊今年仍拚業績成長一成

2019-05-30 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



信驊董事長林鴻明。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

伺服器遠端控制（BMC）晶片廠信驊（5274）除了BMC業務之外，也積極耕耘Cupola360全景360度影像專用處理晶片產品線。而即使目前整體伺服器市場表現疲軟，法人預期，該公司下半年表現應仍可優於上半年，今年業績依然有機會成長達一成水準。

信驊在全景影像處理晶片方面，本來僅先開發出六鏡頭版本的產品，主攻消費市場，不過該公司董事長林鴻明表示，在獲得客戶意見回饋後，也開發出雙鏡頭版本，切入安全監控應用，以及四鏡頭版本，可用於視訊會議。

林鴻明說，信驊一顆全景360度影像處理晶片就能鎖定三個應用市場，潛在市場空間就比原本預估大，預計會逐漸小量出貨，等明年首季應可放量。

另外，在BMC業務方面，現階段美國伺服器市場情況相對佳，中國市場仍顯疲軟，林鴻明指出，目前信驊給予客戶較佳的訂單彈性，而該公司第一顆28奈米BMC晶片，預計第3季可小量送樣，第4季才會較為大量送樣。

以整體營運表現而言，信驊前四月合併營收為7.41億元，年增0.3％。目前BMC占信驊業績超過九成比重，法人認為，該公司今年BMC出貨量估計仍將小幅成長，且受益於產品組合，平均銷售單價也會提升3％至4％，加上新台幣匯率走貶趨勢，因此該公司今年業績仍有望挑戰成長一成。