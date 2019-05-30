不織布廠南六燕巢新廠 7月放量

2019-05-30 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



不織布廠南六高雄燕巢新廠今年初投產，公司30日表示，國際大廠陸續驗廠完畢，預估6月就會開始小量出貨，7月後明顯放量，挹注下半年營運動能。到年底前，燕巢新廠的產能利用率預估逐步拉高到7成至8成。

南六30日參加證交所業績發表會，燕巢新廠現況受到法人關切。南六指出，該廠純棉不織布、水針不織布兩條生產線正在試車，國際大廠客戶近期到現場親自驗貨，預期6月小量出貨，但真正大訂單會在7月顯現。

目前南六燕巢新廠有純棉不織布、水針不織布各一，月產能分別是500公噸、2,000公噸。產能利用率方面，隨著訂單量在下半年增加，南六預估第3季為30%至40%，第4季則進一步拉高到70％到80%。等到既有產能滿載，再考慮擴產事宜。

另外，燕巢舊廠的一條生產線也計畫改造，未來將生產毛利率較高的手術衣及工業擦拭布產品，暫定第4季完成。

除台灣外，因應國際客戶需求成長，南六在印度、大陸持續擴產，其中印度廠今年下半年動工，預計2020年年中正式投產，初期產品為熱風熱壓布。南六指出，不少國際客戶在印度設廠，認為進口關稅太高且當地產品品質不佳，希望南六可以到印度設廠，就近服務，未來訂單相當穩定。