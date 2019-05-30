親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

不織布廠南六燕巢新廠 7月放量

2019-05-30 18:35經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

不織布廠南六高雄燕巢新廠今年初投產，公司30日表示，國際大廠陸續驗廠完畢，預估6月就會開始小量出貨，7月後明顯放量，挹注下半年營運動能。到年底前，燕巢新廠的產能利用率預估逐步拉高到7成至8成。

南六30日參加證交所業績發表會，燕巢新廠現況受到法人關切。南六指出，該廠純棉不織布、水針不織布兩條生產線正在試車，國際大廠客戶近期到現場親自驗貨，預期6月小量出貨，但真正大訂單會在7月顯現。

目前南六燕巢新廠有純棉不織布、水針不織布各一，月產能分別是500公噸、2,000公噸。產能利用率方面，隨著訂單量在下半年增加，南六預估第3季為30%至40%，第4季則進一步拉高到70％到80%。等到既有產能滿載，再考慮擴產事宜。

另外，燕巢舊廠的一條生產線也計畫改造，未來將生產毛利率較高的手術衣及工業擦拭布產品，暫定第4季完成。

除台灣外，因應國際客戶需求成長，南六在印度、大陸持續擴產，其中印度廠今年下半年動工，預計2020年年中正式投產，初期產品為熱風熱壓布。南六指出，不少國際客戶在印度設廠，認為進口關稅太高且當地產品品質不佳，希望南六可以到印度設廠，就近服務，未來訂單相當穩定。

印度
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

台股收復5日線收漲81點 三大法人賣超37.99億

2019-05-30 15:32

15檔技術面強勢股 傳產、金融霸占榜單

2019-05-30 14:34

外資賣超壓縮指數 台積電成指標

2019-05-30 16:00

政府基金點火＋費半回神 台股強彈漲81點收10,382

2019-05-30 13:44

落難英雄股 股價淨值比低於一能不能買？

2019-05-30 15:04

6月台股誰當家 台股政策護盤不遺餘力

2019-05-30 15:00

林蔚山判刑 大同出現神祕買盤

2019-05-30 14:34

政府基金進場 台股重返5日線

2019-05-30 14:34

華為供應鏈災情慘重 謝金河：生命找出路 資金找活路

2019-05-30 13:53

實質獲利的稀土概念股信昌電

2019-05-30 13:52

外資本月來賣超台股1431億 近12年第5大

2019-05-30 13:37

外資單月再大賣台股近1,431億元 次貸危機以來前五大量

2019-05-30 13:37

從Computex搶電子股反彈 5G、人工智慧、高效運算長線大趨勢

2019-05-30 13:20

美中貿易影響 法人為什麼默默買健策？

2019-05-30 13:09

台積電都跌到230元了 法人坦言：買點仍未到

2019-05-30 11:55

蘋概3王領軍 台股盤中站上5日線10325點

2019-05-30 11:52

外資接連調降目標價 大立光盤中跌至3,560元波段新低

2019-05-30 11:52

三因素撐盤 法人：台股若超跌可留意中長線買點

2019-05-30 09:50

無畏蘋果Q3產量續減 蘋概股偏多表現

2019-05-30 09:48

美股道瓊跌逾200點 法人：台股恐受壓

2019-05-30 09:03

台股謹慎樂觀 短線震盪難免

2019-05-30 08:54

勞退自選 最快明年上路

2019-05-30 01:19

證交所赴東歐交流 回響熱

2019-05-30 01:19

台股拚反彈 看兩關鍵

2019-05-30 01:19

超微概念股 法人按讚

2019-05-30 01:19

外資砍台股雙王目標價

2019-05-30 01:19

就市論勢／營建食品 後市看俏

2019-05-30 00:08

五上市公司 下月法說

2019-05-30 00:07

國泰申請ETF指數資格

2019-05-30 00:07

70元的鴻海能買嗎？楊應超三點告訴你

2019-05-29 22:24

台股守住半年線收跌10.53點 三大法人賣超58.35億

2019-05-29 15:11

華為提告美國政府 外資：G20若破局恐引發股市更大賣壓

2019-05-29 14:17

半年線發揮撐盤力道 台股終場下跌10點收10,301

2019-05-29 13:42

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:30

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-27 09:19

股海自由行／電競強強滾 躍台廠新藍海

2019-05-26 01:21

就市論勢／跌深股 買點浮現

2019-05-24 23:38

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 16:59

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 16:58
看更多

熱門文章

70元的鴻海能買嗎？楊應超三點告訴你

2019-05-29 22:24

外資砍台股雙王目標價

2019-05-30 01:19

台積電都跌到230元了 法人坦言：買點仍未到

2019-05-30 11:55

新聞解析／沒有林蔚山的大同 還有多少未爆彈？

2019-05-29 21:35

超微概念股 法人按讚

2019-05-30 01:19

Computex發威 法人喊買AMD概念股

2019-05-29 19:52

玉山金獲利亮眼 股價穩步走揚

2019-05-30 11:05

勞退自選 最快明年上路

2019-05-30 01:19

新台幣匯率連三貶收31.61元 兩年四個月低點

2019-05-30 16:35

政府基金點火＋費半回神 台股強彈漲81點收10,382

2019-05-30 13:44

東元、中釉 稀土概念吸睛

2019-05-30 01:28

台股拚反彈 看兩關鍵

2019-05-30 01:19

15檔技術面強勢股 傳產、金融霸占榜單

2019-05-30 14:34

台達電 出貨華為占比小

2019-05-30 00:07

台灣高鐵 二檔吸睛

2019-05-29 23:35

面板反彈秀 友達吐悶氣

2019-05-30 14:34

明泰 400G交換器拚出貨

2019-05-30 00:07

花旗、德意志降大立光目標價 最低見「三」字頭

2019-05-30 01:07

外資單月再大賣台股近1,431億元 次貸危機以來前五大量

2019-05-30 13:37

美股道瓊跌逾200點 法人：台股恐受壓

2019-05-30 09:03

景碩 Q3營運將回升

2019-05-30 00:07

三因素撐盤 法人：台股若超跌可留意中長線買點

2019-05-30 09:50

期貨商論壇／穩懋 二檔有潛「利」

2019-05-29 23:35

南僑股東會 陳飛龍：2025年營收挑戰250億元

2019-05-30 10:06

大同盤中股價黑翻紅 神秘買盤進場護盤

2019-05-30 12:09

高鐵每股配息1.12元 創掛牌新高

2019-05-30 11:17

新鉅科早盤股價漲近2％ 重新站回5日均線

2019-05-30 10:54

中華電 強攻跨國物聯網

2019-05-30 00:07

夏普新PC登台 叫陣雙A

2019-05-30 00:07

聯發科5G系統單晶片 強調五個第一

2019-05-29 19:50

GIS-KY帶量走強 早盤股價大漲5％

2019-05-30 10:26

浩鑫攜魯茲 切入汽車鏈

2019-05-30 00:07

聯發科5G單晶片Q3送樣 本季展望不變激勵股價強漲

2019-05-30 12:50

味全近期吸引買盤布局 早盤股價漲近1％

2019-05-30 09:38

聖暉 在手訂單逾150億元

2019-05-30 00:10

櫻花今年獲利有望攻頂

2019-05-30 00:07

中鼎明年營收拚千億

2019-05-30 00:07

台股收復5日線收漲81點 三大法人賣超37.99億

2019-05-30 15:32

林蔚山判刑 大同出現神祕買盤

2019-05-30 14:34

期貨商論壇／欣興 選逾三個月

2019-05-29 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top