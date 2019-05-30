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台股強彈 外資還是砍三王

2019-05-30 17:35經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今(30)日反彈收10,382.99點作收，上漲81.21點，蘋概三王中雖然僅有大立光開高走低翻黑作收，但是外資仍是持續砍出三王的股票，尤其是權王台積電(2330)單日賣超雖略有減少至5,035張，但已遭外資連續賣超19天，合計賣超高達21萬2,638張，連續賣超期間市值蒸發7,260.51億元；鴻海也遭外資連續13天賣超；大立光則是連七天賣超；合計三王市值在外資賣超期間縮水了8,707.66億元。

台積電今日股價止穩，早盤230元小紅開出，一度拉升至231.5元，終場收在231元，上漲1.5元，漲幅0.65%，成交28,473張，股價收小紅，但是外資賣超仍然持續，今日賣超仍達5,035張，合計外資已連續賣超19天，合計賣超21萬2,638張；在外資連賣期間，股價從5月6日收盤259元下跌，市值蒸發7,260.51億元。

鴻海今日開平走高，盤中一度拉升至73.7元，終場收73.4元，上漲1.2元，漲幅1.66%，成交44,515張，連續2天收紅，但是外資仍是賣超，今日賣超5,885張，居外資賣超第四名，統計已連續遭外資賣超13天，合計賣超15萬8,029張；在外資連賣期間，股價由5月14日收盤79.7元走跌，市值因此減少873.36億元。

大立光今日以3,625元開高，可惜買盤不繼，終場翻黑收在3,590元，下跌25元，跌幅0.69%，成交763張；統計今日外資賣超102張，合計已連續7天賣超919張；在外資連賣期間，股價由5月22日收盤4,085元下跌，市值縮水663.79億元。

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