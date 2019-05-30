台股收復5日線收漲81點 三大法人賣超37.99億

2019-05-30 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



基金經理人表示，在外資並未撤出台灣、高殖利率、企業獲利走出谷底等三因素支撐下，台股若有超跌則是中長線布局的良機。 本報系資料庫 分享 facebook

台股今（30）日開小紅走高，在政府基金拉抬，科技股反彈下，指數一度拉升到10,384.36點，終場以10,382.99點作收，上漲81.21點，成交量957.22億元；三大法人賣超37.99億元，其中外資賣超37.02億元，統計外資已持續賣超17天，合計賣超1,424.33億元。

統計三大法人買賣超情況：外資及陸資（不含外資自營商）賣超37.02億元，投信買超3.38億元，自營商賣超（合計）4.34億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.87億元，自營商（避險）賣超3.46億元。

台股今日反彈，早盤以10,307.12點開出，買盤鎖定蘋概股、網通、伺服器、砷化鎵等電子股，蘋概三王中僅大立光由紅翻黑，收在3,590元，下跌25元，台積電及鴻海則是上漲作收，指數以10,382.99點作收，漲幅0.79%。

美中貿易紛爭再擴大，衝擊全球股市，後續走向視美中談判何時有進展而定，統一投信基金管理部副總錢素惠表示，台幣近期貶幅擴大，外資持續匯出，後續觀察台幣與人民幣走勢，將牽動外資動向；近期台股投資策略以防衛性操作，資金轉入內需產業，跌時重質，可擇優逢低承接，謹慎換股操作。