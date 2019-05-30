外資單月再大賣台股近1,431億元 次貸危機以來前五大量

2019-05-30 13:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



外資今年5月已賣超台股1,431億元，單月賣超金額將為台股自2007年次貸危機以來前五大。法人表示，後續端看美中貿易談判是否緩和，以及新台幣匯率能否止穩，以減緩外資賣壓。

自2007年以來，外資單月賣超逾千億元以2007年8月2,245.69億元居冠，今年5月外資賣超台股已1,431億元，擠入前五大，接近2007年11月賣超1,445.94億元。從過往統計觀察，外資前五次大賣台股後，除2011年8月以外，隔月皆有小幅回補台股。

蘋概三王在外資大賣台股時，股價跌多於漲，但在外資後一、二個月賣超收斂後，股價多數又再回升至高點。觀察單月跌幅：５月以來截至昨日，台積電（2330）股價已下跌11.3%，2007年8月台積電跌幅2%，2011年8月跌3.6%，2018年10月跌10%，2007年11月跌5.9%，2013年6月則上漲漲2.7%。

大立光到昨日的單月跌幅22.2%，2007年8月跌34.6%，2011年8月跌16.6%，2018年10月跌9.4%，2007年11月漲3.8%，2013年6月漲0.5%。

鴻海5月以來下跌16.9％，2007年8月跌8.2%，2011年8月跌11.4%，2018年10月跌1.3%，2007年11月跌16.5%，2013年6月跌3.5%。

法人表示，由於華為直接占台積電約10%業績，若是加上美國及台灣等上游相關晶片，可能影響台積電20%左右業績。華為占大立光鏡頭業績約30~40%，至於為華為代工智慧型手機的鴻海可能也有20~30%成以上，影響程度高，使市場擔憂情緒續存。