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台積電都跌到230元了 法人坦言：買點仍未到

2019-05-30 11:55經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

外資連續賣超台股，權王台積電（2330）已遭外資連續賣超18日，近期更陸續有外資下修台積電目標價，加上美中貿易戰、華為風暴仍在延燒中，雖然今（30）日股價止穩，但多位法人坦言，台積電買點還沒到，提醒反彈恐有一日行情之虞，若要搶短線反彈手腳要非常快。

台積電持續遭外資提款，隨著美中貿易戰的延燒，外資從5月6日開始已連續18個交易日賣超台積電，合計賣超20萬7,603張，股價更是從4月24日的269元歷史高價走跌，波段跌幅約14%，市值縮水近兆元；近期外資也傳出看淡台積電的聲音，下修目標價，由3字頭調降至2字頭。

外資陸續出具下修台積電目標價的報告，美系外資重申加碼評等，但調降目標價，由原先的300元下修至275元；歐系外資將台積電目標價由300元下調至270元，重申優於大盤表現評等；另一家美系外資重申中立評等，目標價235元；亞系外資重申減碼評等，目標價下看203元。

華南投顧董事長儲祥生表示，下半年受華為風暴及貿易戰的雙重影響，市場對半導體景氣存有疑慮，若無法和緩恐將進一步衝擊半導體的需求，台積電當然會受影響；兆豐國際投顧認為，台積電股價要反彈，先看美中貿易戰及華為事件的後續發展。

除了美中貿易戰等不確定因素外，法人圈也傳出台積電第3季恐將下修營收預估值，進一步影響全年營收及獲利的表現，雖然台積電日前仍重申對全年的財測成長目標不變，但在不確定的變數下，法人普遍表示應先靜觀其變，不急著進場買進。

台積電短線急跌，今日股價則是止穩，早盤以230元小紅開出，一度拉升至231元，挑戰5日線，盤中漲幅0.21%；證券分析師黃漢成表示，需提防反彈僅是一日行情，搶短的手腳要非常快。

黃漢成表示，台積電本波跌的太快，今日止穩以技術面修正居多，在外資賣超未減輕，且未出現持續的大買超前，想要上漲還沒那麼快，也不可能出現V型反轉。

法人表示，台積電股價已反映外資降評等因素，有機會反彈，但在外資賣壓未解除前反彈幅度有多大還要觀察，股價下跌已近於尾端，建議不要殺低，先靜觀其變。

台積電持續遭外資提款，外資從5月6日開始已連續18個交易日賣超台積電，合計賣超2...
台積電持續遭外資提款，外資從5月6日開始已連續18個交易日賣超台積電，合計賣超20萬7,603張。 圖／聯合報系資料照片
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台積電貿易戰
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