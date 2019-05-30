外資接連調降目標價 大立光盤中跌至3,560元波段新低

2019-05-30 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



在華為供應鏈今年出貨量恐生變之下，近期外資包括野村、德意志證券及花球環旗接連調降台股股王大立光（3008）的目標價或是評級，也衝擊今（30）日大立光股價，在大盤指數反彈之下，大立光股價再破底創下本波段股價新低，盤中最低來到3,560元。

在外資近期連續賣超大立光，並接連對大立光出具降評或調降目標價的報告之後，大立光近期走勢也明顯受創，今日台股大盤指數反彈約50點，不過，大立光股多維持在平盤以下，盤中一度湧出賣壓，使得股價小幅跌破日前低點3,565，今日盤中低點以3,560元，再創股價波段新低。

美中貿易戰擴大，華為成為美中雙方角力的焦點，雖然美方日前已宣布目前是華為雙禁的緩衝期，但市場仍擔心貿易戰若未來不能全面解除，今年華為在中國以外的全球市場出貨，恐怕將會受到明顯的衝擊，而台股的華為供應鏈相關個股，大立光遭外資點名，在華為訂單比重不低之下，今年營運也將受到衝擊。

日前外資野村野村證券出具大立光報告，將股王評等從「買進」降到「中立」，目標價砍掉「千元」、大降至4,185元。

近日再傳出，德意志證券重申股王「買進」，但目標價從5,500元降到4,700元，德意志表示，大立光在下跌一段之後，反而浮現價值，因而重申「買進」；花旗環球下調股王評級至「中立」，目標價5,500元砍到3,580元。

花旗則提出兩個理由砍價大立光，第一是蘋果大陸市占看減，二是華為海外銷售驟減，依兩大品牌可能調整狀況，下調大立光明、後年獲利預測幅度13%、14%；並示警即使三星爭取到華為市占，也不足讓大立光彌補華為損失。