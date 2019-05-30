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三因素撐盤 法人：台股若超跌可留意中長線買點

2019-05-30 09:50經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股近期在貿易戰升溫、川習會延後、美國對華為限制令衝擊半導體供應鏈等變數下，呈現拉回整理走勢，展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在外資並未撤出台灣、高殖利率、企業獲利走出谷底等三因素支撐下，台股若有超跌則是中長線布局的良機。

沈建宏指出，目前外資在台指期淨多單仍維持4萬口以上，顯見資金並未撤出台灣；台股擁有4%以上的現金股息殖利率，居亞股之冠。

另外，台股企業獲利衰退幅度將在上半年落底，配合總統大選行情啟動，台股後市行情仍可期，預期加權指數在10,000~10,200點支撐強勁，建議可留意台股基金中長線買點，並採定期定額分批布局。

沈建宏指出，台股盤面觀察重點包括：一、美國10年債殖利率走勢：近期跌破2.4%以下，台灣股票市場4%以上現金股息殖利率的優勢將再度被凸顯。

二、中美貿易戰後續效應：中國出口美國剩下3,000億美元商品是否將遭加徵關稅、6月G20是否達成川習會、以及美國對華為的制裁是否擴大。

三、美國對歐洲汽車課徵關稅一案延後六個月，也撤除加拿大、墨西哥進口鋼鋁關稅，減緩市場擔憂情緒。

四、人民幣匯率走勢：目前尚未出現失控的大貶走勢，有利亞洲貨幣的持穩。

沈建宏表示，原本就預期台股加權指數在11,000點平台附近將面臨比之前年線或缺口等更大的壓力，加上5~6月產業面缺乏更大的基本面利多題材，因此預估5月~6月台股震盪將加劇，5月5日起中美貿易戰再度升溫，加上川普對華為的制裁，更加速此回檔趨勢的發生。

沈建宏表示，雖然6月變數仍多，包括6月10日的談判底線，6月17日中國輸美商品3,000億美元加稅公聽會，及6月底的G20峰會，短線股市仍難大漲，但評估10,000~10,200點仍有強勁支撐，選股上留意超跌與乖離，及具有高現金股息殖利率為首選，6月仍需嚴控持股比例，股市若有超跌則是中長線布局的時機。

基金經理人表示，在外資並未撤出台灣、高殖利率、企業獲利走出谷底等三因素支撐下，台...
基金經理人表示，在外資並未撤出台灣、高殖利率、企業獲利走出谷底等三因素支撐下，台股若有超跌則是中長線布局的良機。 本報系資料庫
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台股高殖利率沈建宏
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