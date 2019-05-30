親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

綠修初選辦法 賴清德批粗暴：被修改的是民主

花旗、德意志降大立光目標價 最低見「三」字頭

2019-05-30 01:07經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

繼野村證券後，又有二家外資下調大立光目標價，包括德意志證券重申股王「買進」，但目標價從5,500元降到4,700元，花旗環球下調股王評級至「中立」，目標價5,500元砍到3,580元。此外，德意志報告也下修鴻海等個股目標價，最新給鴻海77元。

德意志此次發布大中華手機供應鏈報告，一口氣調降大立光、鴻海、可成、台達電、瑞儀、致伸及七家陸港股掛牌公司，調降狀況除大立光外，其餘目標價為鴻海從84元降到77元，台達電170元降到166元，可成290元降至255元，致伸74元降到65元，瑞儀120元降到112元；首選名單仍維持大立光、元太、可成、舜宇光學及立訊。

德意志和花旗均基於華為風險而調降台系供應鏈，其中，德意志模擬美國加徵25%關稅及華為禁令同時發生、和貿易戰導致全球需求減少等兩種直接與非直接的影響狀況，在直接情境，可成的衝擊最大，估計每股純益（EPS）下滑19.3%，次為歐菲光減17%，大立光減少15.5%，舜宇光學15.1%，致伸14%，瑞儀13%，美律12%，元太11%，較輕為台達電衝擊6.6%。

德意志表示，此次模擬原因，主要是市場氣氛丕變，現在投資人不太關心成長，比較擔心最差的情況是什麼？因此模擬可能發生的最壞情況，同步就結果進行個股調整，不過在多數廠商下跌一段，德意志也說，大立光、舜宇光學等反而浮現價值，因而重申「買進」。

花旗則提出兩個理由砍價大立光，第一是蘋果大陸市占看減，二是華為海外銷售驟減，依兩大品牌可能調整狀況，下調大立光明、後年獲利預測幅度13%、14%；並示警即使三星爭取到華為市占，也不足讓大立光彌補華為損失。

目前大立光估計有35%-40%的收入來自華為，花旗保守預測，華為風暴可能讓相關訂單減少40%。

不過，花旗也提到，為何不給大立光「賣出」評等？考量有一、三星市占看增，二、股王毛利擴張，三、大立光三鏡頭滲透率優於預期。反之，若有比該券商預測更差的情況，表現不排除更糟。

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照
分享

大立光華為
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

金管會主委：公司治理評鑑 投資選股參考

2019-05-29 14:38

記憶體落難 三劍客齊破底

2019-05-29 14:38

冠德、國建 挑戰波段新高

2019-05-29 14:38

過去10年漲相佳 15檔6月潛力股出列

2019-05-29 14:38

電子止血 台股浮現築底訊號

2019-05-29 14:38

高殖利率股 法人買超15檔

2019-05-29 14:38

大股東不見人影 大飲股東會流會

2019-05-29 14:35

華為提告美國政府 外資：G20若破局恐引發股市更大賣壓

2019-05-29 14:17

半年線發揮撐盤力道 台股終場下跌10點收10,301

2019-05-29 13:42

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:30

大盤由低走高 阿文師：台股半年線具支撐

2019-05-29 13:13

大飲股東會出席率僅1.27%流會 新任董座快閃走人

2019-05-29 13:04

國泰證券投資氣象觀點：美股持正向看法

2019-05-29 12:51

Q2業績仍不看好 台廠三大記憶體股走弱南亞科今破底

2019-05-29 12:42

中華電等這15檔股 6月上漲率逾八成

2019-05-29 12:10

超微7奈米新處理器發威 祥碩群聯沾光

2019-05-29 11:38

美公債殖利率下探2017年低點 15檔高現金殖利率股抗震

2019-05-29 11:18

大飲股東會截至11時出席率不足 恐流會

2019-05-29 11:17

台股測半年線支撐 國巨領軍被動元件股逆勢抗跌

2019-05-29 10:47

裕隆盤中股價漲至24.95元 2017年11月以來新高

2019-05-29 10:20

外資第一槍！野村降大立光評級至中立、目標價砍千元

2019-05-29 10:11

外資賣壓不止 鴻海上演70元股價保衛戰

2019-05-29 09:22

比特幣題材熱 概念股出頭天

2019-05-29 00:40

MSCI效應 台股尾盤爆量778億

2019-05-28 23:43

就市論勢／5G、無線耳機 中長線俏

2019-05-28 23:41

台股申讓賣壓 放緩

2019-05-28 23:40

IC設計、PCB 短多點火

2019-05-28 23:40

內資控盤 小型股成焦點

2019-05-28 23:36

如興重編2018年財報 提列商譽減損約11億

2019-05-28 20:49

台股申讓賣壓漸落底 後市將回歸基本面

2019-05-28 19:28

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-27 09:19

股海自由行／電競強強滾 躍台廠新藍海

2019-05-26 01:21

就市論勢／跌深股 買點浮現

2019-05-24 23:38

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 16:59

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 16:58

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:51

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37
看更多

熱門文章

外資第一槍！野村降大立光評級至中立、目標價砍千元

2019-05-29 10:11

70元的鴻海能買嗎？楊應超三點告訴你

2019-05-29 22:24

中華電等這15檔股 6月上漲率逾八成

2019-05-29 12:10

美公債殖利率下探2017年低點 15檔高現金殖利率股抗震

2019-05-29 11:18

台股測半年線支撐 國巨領軍被動元件股逆勢抗跌

2019-05-29 10:47

記憶體落難 三劍客齊破底

2019-05-29 14:38

外資賣壓不止 鴻海上演70元股價保衛戰

2019-05-29 09:22

聖暉配15元現金股利「公司治理獎」四連霸

2019-05-29 10:54

高殖利率股 法人買超15檔

2019-05-29 14:38

過去10年漲相佳 15檔6月潛力股出列

2019-05-29 14:38

華為提告美國政府 外資：G20若破局恐引發股市更大賣壓

2019-05-29 14:17

電子止血 台股浮現築底訊號

2019-05-29 14:38

新聞解析／沒有林蔚山的大同 還有多少未爆彈？

2019-05-29 21:35

大飲股東會出席率僅1.27%流會 新任董座快閃走人

2019-05-29 13:04

Q2業績仍不看好 台廠三大記憶體股走弱南亞科今破底

2019-05-29 12:42

Computex發威 法人喊買AMD概念股

2019-05-29 19:52

吳旻潔:誠品行旅虧損因每年新增龐大租金 明年損益兩平

2019-05-29 10:59

台股守住半年線收跌10.53點 三大法人賣超58.35億

2019-05-29 15:11

半年線發揮撐盤力道 台股終場下跌10點收10,301

2019-05-29 13:42

裕隆盤中股價漲至24.95元 2017年11月以來新高

2019-05-29 10:20

GIS-KY董座周賢穎： 下半年業績更好

2019-05-29 14:38

可成面臨結構性風險 外資目標價下探160元

2019-05-29 10:19

京鼎股東會通過配息7元 董事長劉揚偉缺席

2019-05-29 10:53

外資調降台積電目標價 近月來市值蒸發逾兆元

2019-05-29 15:50

超微7奈米新處理器發威 祥碩群聯沾光

2019-05-29 11:38

美食前進柬埔寨 股價漏氣

2019-05-29 14:38

DRAM供應商庫存續增 Q2價格跌幅估逼近25%

2019-05-29 12:36

晶電Q2營運 外資估可望向上彈升

2019-05-29 10:40

大立光與台積電弱勢 台股盤中失守半年線

2019-05-29 11:48

大飲股東會截至11時出席率不足 恐流會

2019-05-29 11:17

冠德、國建 挑戰波段新高

2019-05-29 14:38

尾盤拉上10300點 法人：台股醞釀反彈

2019-05-29 14:47

誠品吳旻潔：全通路是致勝關鍵 提升會員貢獻度

2019-05-29 10:24

金管會主委：公司治理評鑑 投資選股參考

2019-05-29 14:38

新客戶追單 喬山盤中股價漲逾3%

2019-05-29 10:43

GIS-KY超聲波屏下指紋辨識技術 下半年產能倍增

2019-05-29 13:55

股東會／盛群每股配息4.7元 進攻東南亞

2019-05-29 14:35

聯發科5G系統單晶片 強調五個第一

2019-05-29 19:50

冠德早盤股價漲逾4% 挑戰今年波段新高

2019-05-29 09:51

美股走跌 法人建議降低持股

2019-05-29 08:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top