花旗、德意志降大立光目標價 最低見「三」字頭

2019-05-30 01:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼野村證券後，又有二家外資下調大立光目標價，包括德意志證券重申股王「買進」，但目標價從5,500元降到4,700元，花旗環球下調股王評級至「中立」，目標價5,500元砍到3,580元。此外，德意志報告也下修鴻海等個股目標價，最新給鴻海77元。

德意志此次發布大中華手機供應鏈報告，一口氣調降大立光、鴻海、可成、台達電、瑞儀、致伸及七家陸港股掛牌公司，調降狀況除大立光外，其餘目標價為鴻海從84元降到77元，台達電170元降到166元，可成290元降至255元，致伸74元降到65元，瑞儀120元降到112元；首選名單仍維持大立光、元太、可成、舜宇光學及立訊。

德意志和花旗均基於華為風險而調降台系供應鏈，其中，德意志模擬美國加徵25%關稅及華為禁令同時發生、和貿易戰導致全球需求減少等兩種直接與非直接的影響狀況，在直接情境，可成的衝擊最大，估計每股純益（EPS）下滑19.3%，次為歐菲光減17%，大立光減少15.5%，舜宇光學15.1%，致伸14%，瑞儀13%，美律12%，元太11%，較輕為台達電衝擊6.6%。

德意志表示，此次模擬原因，主要是市場氣氛丕變，現在投資人不太關心成長，比較擔心最差的情況是什麼？因此模擬可能發生的最壞情況，同步就結果進行個股調整，不過在多數廠商下跌一段，德意志也說，大立光、舜宇光學等反而浮現價值，因而重申「買進」。

花旗則提出兩個理由砍價大立光，第一是蘋果大陸市占看減，二是華為海外銷售驟減，依兩大品牌可能調整狀況，下調大立光明、後年獲利預測幅度13%、14%；並示警即使三星爭取到華為市占，也不足讓大立光彌補華為損失。

目前大立光估計有35%-40%的收入來自華為，花旗保守預測，華為風暴可能讓相關訂單減少40%。