親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

拉拉庫斯回憶：走讀高一生及嘉義鄒族二二八史蹟

日職／王柏融終止連3戰安打 陳冠宇化解滿壘危機

70元的鴻海能買嗎？楊應超三點告訴你

2019-05-29 22:24經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易戰衝擊，鴻海（2317）經歷連跌後，今（29）天回測70元大關，隨即反彈收漲1.4%，收72.2元，市場因此討論70元是不是鴻海買點？對此被喻為「最懂鴻海的前外資分析師」、異康集團暨青興資本首席顧問楊應超回答：「當然可以！」

楊應超肯定表示，70元是鴻海買點，有三大理由：第一、不管鴻海董事長郭台銘當不當總統，他都在管鴻海，第二、鴻海雖然沒成長，但也沒大問題，股價應會在70-90元徘徊，70元可進場，第三、現在鴻海的股價低於淨值，鴻海首季財報公告的每股淨值有91.42元，低了就有低估之虞，下檔有限。

他進一步說，郭台銘雖然去選總統，也宣示將退出集團，但只要郭台銘在，鴻海大決策還是聽他的，就像川普雖然當了美國總統，集團營運還是在川普掌握中，不用太擔心。

日前本報採訪，楊應超也提到，「未來誰當鴻海董事長都一樣，鴻海夠大，營運也上軌道，一些事情不會拿來煩郭董，只要郭董在，不管是不是董事長，其實都一樣。」並分析不管郭台銘有沒有當選，透過參選創造效益，都贏了。

就成長性看，他強調他的看法是「中立」，也就是鴻海股價會在一個區間，到了低點可買，反之高了不要買。進一步問那75元、80元還能買嗎？他認為，80就有點高了，不適合買，不過他也提到，買不買仍取決於個人，80在他「個人」看來是偏高了。

至於淨值是市場上常用來判斷股價合不合理的方法，若低於淨值，通常下檔風險有限。因此綜合上述三點，他認為，「70元的鴻海可以買。」

異康集團暨青興資本首席顧問楊應超。報系資料照
異康集團暨青興資本首席顧問楊應超。報系資料照
分享

鴻海川普
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

金管會主委：公司治理評鑑 投資選股參考

2019-05-29 14:38

記憶體落難 三劍客齊破底

2019-05-29 14:38

冠德、國建 挑戰波段新高

2019-05-29 14:38

過去10年漲相佳 15檔6月潛力股出列

2019-05-29 14:38

電子止血 台股浮現築底訊號

2019-05-29 14:38

高殖利率股 法人買超15檔

2019-05-29 14:38

大股東不見人影 大飲股東會流會

2019-05-29 14:35

華為提告美國政府 外資：G20若破局恐引發股市更大賣壓

2019-05-29 14:17

半年線發揮撐盤力道 台股終場下跌10點收10,301

2019-05-29 13:42

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:30

大盤由低走高 阿文師：台股半年線具支撐

2019-05-29 13:13

大飲股東會出席率僅1.27%流會 新任董座快閃走人

2019-05-29 13:04

國泰證券投資氣象觀點：美股持正向看法

2019-05-29 12:51

Q2業績仍不看好 台廠三大記憶體股走弱南亞科今破底

2019-05-29 12:42

中華電等這15檔股 6月上漲率逾八成

2019-05-29 12:10

超微7奈米新處理器發威 祥碩群聯沾光

2019-05-29 11:38

美公債殖利率下探2017年低點 15檔高現金殖利率股抗震

2019-05-29 11:18

大飲股東會截至11時出席率不足 恐流會

2019-05-29 11:17

台股測半年線支撐 國巨領軍被動元件股逆勢抗跌

2019-05-29 10:47

裕隆盤中股價漲至24.95元 2017年11月以來新高

2019-05-29 10:20

外資第一槍！野村降大立光評級至中立、目標價砍千元

2019-05-29 10:11

外資賣壓不止 鴻海上演70元股價保衛戰

2019-05-29 09:22

比特幣題材熱 概念股出頭天

2019-05-29 00:40

MSCI效應 台股尾盤爆量778億

2019-05-28 23:43

就市論勢／5G、無線耳機 中長線俏

2019-05-28 23:41

台股申讓賣壓 放緩

2019-05-28 23:40

IC設計、PCB 短多點火

2019-05-28 23:40

內資控盤 小型股成焦點

2019-05-28 23:36

如興重編2018年財報 提列商譽減損約11億

2019-05-28 20:49

台股申讓賣壓漸落底 後市將回歸基本面

2019-05-28 19:28

富時納A股 首選這兩檔高覆蓋率ETF

2019-05-28 18:17

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-27 09:19

股海自由行／電競強強滾 躍台廠新藍海

2019-05-26 01:21

就市論勢／跌深股 買點浮現

2019-05-24 23:38

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 16:59

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 16:58

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:51

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39
看更多

熱門文章

玉山、國泰金 四檔放閃

2019-05-28 23:45

外資第一槍！野村降大立光評級至中立、目標價砍千元

2019-05-29 10:11

元太電子標籤 奪大單

2019-05-28 23:35

DRAM跌價 南亞科利空

2019-05-28 23:35

中華電等這15檔股 6月上漲率逾八成

2019-05-29 12:10

美公債殖利率下探2017年低點 15檔高現金殖利率股抗震

2019-05-29 11:18

台股測半年線支撐 國巨領軍被動元件股逆勢抗跌

2019-05-29 10:47

IC設計、PCB 短多點火

2019-05-28 23:40

記憶體落難 三劍客齊破底

2019-05-29 14:38

外資賣壓不止 鴻海上演70元股價保衛戰

2019-05-29 09:22

MSCI效應 台股尾盤爆量778億

2019-05-28 23:43

比特幣題材熱 概念股出頭天

2019-05-29 00:40

高殖利率股 法人買超15檔

2019-05-29 14:38

聖暉配15元現金股利「公司治理獎」四連霸

2019-05-29 10:54

過去10年漲相佳 15檔6月潛力股出列

2019-05-29 14:38

華為提告美國政府 外資：G20若破局恐引發股市更大賣壓

2019-05-29 14:17

電子止血 台股浮現築底訊號

2019-05-29 14:38

大飲股東會出席率僅1.27%流會 新任董座快閃走人

2019-05-29 13:04

70元的鴻海能買嗎？楊應超三點告訴你

2019-05-29 22:24

佳世達六大方案 出擊

2019-05-28 23:34

Q2業績仍不看好 台廠三大記憶體股走弱南亞科今破底

2019-05-29 12:42

Computex發威 法人喊買AMD概念股

2019-05-29 19:52

吳旻潔:誠品行旅虧損因每年新增龐大租金 明年損益兩平

2019-05-29 10:59

新聞解析／沒有林蔚山的大同 還有多少未爆彈？

2019-05-29 21:35

台股守住半年線收跌10.53點 三大法人賣超58.35億

2019-05-29 15:11

半年線發揮撐盤力道 台股終場下跌10點收10,301

2019-05-29 13:42

拓凱 今年拚賺一股本

2019-05-28 23:37

裕隆盤中股價漲至24.95元 2017年11月以來新高

2019-05-29 10:20

可成面臨結構性風險 外資目標價下探160元

2019-05-29 10:19

京鼎股東會通過配息7元 董事長劉揚偉缺席

2019-05-29 10:53

建準衝伺服器 下半年回神

2019-05-28 23:35

超微7奈米新處理器發威 祥碩群聯沾光

2019-05-29 11:38

超眾、奇鋐 選逾100天

2019-05-28 23:45

外資調降台積電目標價 近月來市值蒸發逾兆元

2019-05-29 15:50

GIS-KY董座周賢穎： 下半年業績更好

2019-05-29 14:38

美食前進柬埔寨 股價漏氣

2019-05-29 14:38

瑞昱、神盾 認購聚焦

2019-05-28 23:45

就市論勢／5G、無線耳機 中長線俏

2019-05-28 23:41

台股申讓賣壓 放緩

2019-05-28 23:40

DRAM供應商庫存續增 Q2價格跌幅估逼近25%

2019-05-29 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top