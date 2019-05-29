70元的鴻海能買嗎？楊應超三點告訴你

2019-05-29 22:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美中貿易戰衝擊，鴻海（2317）經歷連跌後，今（29）天回測70元大關，隨即反彈收漲1.4%，收72.2元，市場因此討論70元是不是鴻海買點？對此被喻為「最懂鴻海的前外資分析師」、異康集團暨青興資本首席顧問楊應超回答：「當然可以！」

楊應超肯定表示，70元是鴻海買點，有三大理由：第一、不管鴻海董事長郭台銘當不當總統，他都在管鴻海，第二、鴻海雖然沒成長，但也沒大問題，股價應會在70-90元徘徊，70元可進場，第三、現在鴻海的股價低於淨值，鴻海首季財報公告的每股淨值有91.42元，低了就有低估之虞，下檔有限。

他進一步說，郭台銘雖然去選總統，也宣示將退出集團，但只要郭台銘在，鴻海大決策還是聽他的，就像川普雖然當了美國總統，集團營運還是在川普掌握中，不用太擔心。

日前本報採訪，楊應超也提到，「未來誰當鴻海董事長都一樣，鴻海夠大，營運也上軌道，一些事情不會拿來煩郭董，只要郭董在，不管是不是董事長，其實都一樣。」並分析不管郭台銘有沒有當選，透過參選創造效益，都贏了。

就成長性看，他強調他的看法是「中立」，也就是鴻海股價會在一個區間，到了低點可買，反之高了不要買。進一步問那75元、80元還能買嗎？他認為，80就有點高了，不適合買，不過他也提到，買不買仍取決於個人，80在他「個人」看來是偏高了。