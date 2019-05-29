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新聞解析／沒有林蔚山的大同 還有多少未爆彈？

2019-05-29 21:35經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

大同集團前董事長林蔚山被控掏空案今（29）日定讞、即將入獄，最近大同忙著防堵市場派，旗下公司更是一家接一家出狀況，林蔚山反而因為一樁將近20年前的舊案定讞入獄。

對於大同來說，或許現在林蔚山不是董事長，但仍是當家的老闆之一，當年林蔚山利用自家子公司金援女性友人開的公司、以便自己免除責任的做法，放眼目前大同諸多案件的爭議，真要訴諸法律，法院的判例就是警訊。

原本林蔚山在一審的時候依照證交法僅被判刑4年6月；等到二審改用證交法的加重背信罪，改為重判8年、併科罰金3億元。

以這樁舊案回頭看大同現在八家上市櫃財報，過去十年，集團內只有精英電腦、大世科累計損益為正數，現在連大同公司本身、華映、綠能、尚志半導體、福華電子等，過去十年累計都是虧錢。

大同如果不是靠去年年底變更會計政策，從成本法模式改為公允價值模式，拉高淨值，以大同的虧損狀況，早就應該打入全額交割，當流動率為零的時候，大同生命等於告終。

大同之所以虧損，傳統的核心事業如重電、工業都仍有獲利，反倒是董事長林郭文艷主導的多項事業，包括亞洲及歐美等國外部門、綠能等都沒有賺錢。

多年來大同遇到經營權之戰，要不就動用委託書大戰，要不利用中資議題，最近則是讓轉投資的子公司公布財務虧損，大同股價重挫，市場派不得不回防、拉高抵押門檻，無暇進逼大同。

現在林蔚山的舊官司被判了重刑，對於大同來說也是警訊。先前的多項投資都靠大同認列、賣地補足，已經被質疑不合理，最近公司派屢屢利用法律工具保衛經營權，這些手法檯面上看來正常，細究卻可能是傷害大同等相關企業的權益，連帶讓投資人權益受損。

最近金管會主動移送大同與華映，認為當初對轉投資中國華映的承諾未落實公告、違反證交法。這種狀況在公司經營好的時候沒有問題，在公司表現差的時候就浮現問題，大同在忙著譴責法院的時候，最好先檢視一下林蔚山、董事長林郭文艷涉及的案件，還有多少藏著這種隱而未宣的內容，對公司造成傷害。

大同林蔚山華映
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