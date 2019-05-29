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南港延遲輸入重訊 證交所罰3萬元

2019-05-29 18:18經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

南港（2101）日前公告董事會決議，延遲輸入重大資訊，證交所今（29）日公告指出，依規定處以南港3萬元違約金，並函知南港確實辦理。

證交所表示，南港日前於5月16日開董事會，決議舉行108年股東臨時會，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第17款情事，但公告時程上，南港遲至5月27日才輸入公開資訊觀測站，故處以違約金3萬元。

證交所股東臨時會上市公司
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