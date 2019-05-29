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外資調降台積電目標價 近月來市值蒸發逾兆元

2019-05-29 15:50經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

受美中貿易戰及華為風暴的影響，外資陸續出具下修台積電目標價的報告，最新美系外資報告調降台積電目標價至275元，在外資持續賣超壓力下，今(29)日股價再往下探底，終場收在229.5元，以4月24日的歷史高價計算，本次股價下滑以來，市值已蒸發1兆242.5億元。

外資近期陸續下調台積電目標價，從原先的3字頭下修至2字頭，歐系外資將台積電目標價由300元下調至270元，重申優於大盤表現評等；美系外資重申中立評等，目標價235元；亞系外資重申減碼評等，目標價下看203元。

最新美系外資報告表示，在下半年復甦趨緩及及全球經濟風險的考量下，決定調降台積電目標價，由原先的300元下修至275元，重申加碼評等，且下修今年至後年的獲利預估值，降幅分別是2%、3%、2%。

台積電連日來遭外資持續賣超，統計至昨日已是連續賣超17個交易日，今日股價以228元低盤開出，一度下探至227元，盤中雖往上拉升至平盤230.5元，可惜賣壓仍重，終場收在229.5元，下跌1元，為今年2月19日以來的波段低價，成交26,492張。

台積電股價由歷史高價269元下跌以來，短線跌幅14.68%，市值也大幅縮水逾1兆元，今日市值下滑至5兆9,510.26億元。

台積電
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