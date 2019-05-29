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華為提告美國政府 外資：G20若破局恐引發股市更大賣壓

2019-05-29 14:17經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

儘管華為在美國市場缺席，仍穩坐全球第二大智慧型手機廠商的地位。 路透
儘管華為在美國市場缺席，仍穩坐全球第二大智慧型手機廠商的地位。 路透
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華為今（29）日採法律手段回擊美國，外資花旗環球證券最新報告中，恰好提到美中頻打口水戰，恐到G20都沒有共識，對於和解有期待的投資人最好不要抱太大期望，因為6月底若談判持續未果，即使股市下跌一段，可能還有賣壓。

花旗最新出具全球科技供應鏈和亞洲總經報告，分析近期市場因華為風暴丕變，令人擔心的不只是科技股受影響，還有美中你來我往，沒有任何一方想朝共識努力的跡象，而此僵局可能延續到G20，期間不排除有進一步制裁或回擊。

花旗認為，若美中仍無法在6月底達成部分共識，股市恐湧現另一波賣壓，特別是「川普政績」的美股，將率先出現拋售。

另一方面，花旗也示警，最近由於資產價格波動而使市場開始有聯準會「政策賣權」（policy put）的預期，這種偏樂觀的寬鬆想法，有兩面刃效果，應提防負面衝擊發酵。

針對亞洲供應鏈，花旗點名，大立光（3008）、中國瑞聲科技、歐菲光、京東方和藍思科技將是首波承受賣壓個股。

台積電方面，則可能出現營運起伏，短期會受惠華為急單，但中長期若砍單或銷量下滑，又出現反向影響。

此外，花旗也提到，反向受益於華為禁令的台廠除聯發科外，還有台達電（電源供應器市占可望提升）和華碩（筆電及Zenfone 6銷量增加）等，唯考量科技股壓力仍大及管理層的執行力，維持華碩審慎（cautious）觀點。

花旗華為科技股
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