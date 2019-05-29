大盤由低走高 阿文師：台股半年線具支撐

2019-05-29 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股今（29）日開低走高，技術面出現反彈。品豐大中華投顧總經理連乾文（阿文師）表示，大波段由9,319點漲至11,097點共1,778點，回檔二分之一處約10,208點剛好是半年線附近位置，應該有較強的支撐。

不過，連乾文表示，反攻仍需長紅的實體含玉線配合，中長紅的實體線越長就表示開高走高大漲，代表籌碼已經乾淨，人氣凝聚效果較佳。操作先不躁進，耐心等長紅含玉線或晨星訊號即小紅Ｋ線，再加向上紅Ｋ，才表示空頭末跌段，出現買進訊號。

目前法人估貿易戰2021年全球GDP 估損失達6,000億美元，衝擊近日全球股市，貿易戰仍是扭轉近日疲弱股市主軸。但連乾文說，AMD發表12核心的Ryzen 9 3900X的零售價僅499美元，遠低於售價為1,189美元的英特爾12核心處理器i9-9920X，AMD市占率可望大增大漲，股價大漲，這代表貿易戰是一時的，科技創新是持續不斷，因此，股市後市仍可期待。

連乾文表示，近期可關注強勢股的走勢，比特幣概念股漲升力道，例如，撼訊、映泰、世芯；中國自主發展晶片的矽智財股，例如：力旺、晶心科等相關個股。

此外，下周6月3日蘋果WWDC論壇釋出訊息也是關注焦點。