華為、蘋果概念股雙殺 外資降大立光目標價至4,185元

2019-05-29 13:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰加上封殺華為風暴延燒，身兼蘋果及華為概念股的大立光（3008）成為外資調節標的之外，最新日系外資報告更是率先調降大立光評等至中立，目標價一口氣砍了1,315元，由原先的5,500元調降至4,185元；另外，亞系外資也對蘋概股出手，調降可成目標價至160元，重申減碼評等，下修3年獲利預估。

日系外資表示，以大立光客戶組合推算，華為約占營收30%，蘋果約40~45%，三星5%，另外OPPO、Vivo、小米則約各占個位數百分比，如果華為砍單，對大立光的衝擊相對同業會更大一些，而且很難從其他客戶來彌補。

日系外資預估，如果美國對華為的禁制令持續，恐將影響大立光未來6~9個的營運表現，預估華為6月起可能先砍中低階智慧手機訂單，預計幅度約20~30%，另外，不排除從8月起砍單高階手機。

日系外資調降大立光今年及明年每股盈餘預估，降幅為11%、16%，營業利益率分別下修1.3個百分點、1.5個百分點，將評等由買進調降至中立，目標價由5,500元調降到4,185元。

除了身兼華為及蘋果概念股的大立光遭外資降評且下修目標價之外，雖然主要是著眼在華為風暴的影響，但是蘋概股也開始成為外資下修目標價的標的，亞系外資保守看待可成，重申減碼評等，目標價調降至160元。

亞系外資預估，可成今年4月營收月減42%，年減35%；受產能利用率偏低及價格壓力影響，第1季毛利率下滑到25%，4月下滑到18%，由於營收及獲利率展望不佳，決定調降可成目標價，由原先180元調降至160元。