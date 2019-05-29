美食-KY啟動南向布局 股價卻破底跌逾3%

2019-05-29 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美食-KY（2723）啟動南向布局，由品牌王控股（Brandig King Holdings）代理引進柬埔寨，6月1日於首都金邊開出首家旗艦店。不過，美食-KY今（29）日未受惠此利多消息，反而逆勢下跌，盤中股價來到170元，跌幅逾3%，且創下三年多來新低價，跌破去年因政治風暴影響所創下的低點。

美食-KY目前在全球門市已破千店，其中以中國大陸家數最多，有逾600家門市，另外，台灣有400餘家，美國上月開出第58間門市，是華盛頓州第四間店，另在澳洲、香港也有門市，此次首度進軍東南亞市場，首店位在柬埔寨金邊市莫尼旺大道上，主要商品包括飲品及麵包、蛋糕等烘焙產品，屬於複合式餐飲店。

法人表示，東南亞近年來飲品市場蓬勃發展，國內已有不少茶飲品牌進駐且表現亮眼，美食-KY以咖啡連鎖加上烘焙的模式進駐，未來若能持續拓點，可望分散來自單一市場的風險。

以去年的政治風暴為例，中國市場營運的下滑對美食-KY殺傷力十足，至今仍未能完全走出影響，也造成股價持續破底的原因，因此，持續拓展新市場對美食-KY來說可正面看待。

美食-KY除了進軍東南亞市場，近年在美國的發展也不俗，公司表示，西雅圖大都會區仍有不少適合開店的地點，目前也正積極籌備，目標今年在華盛頓州開出更多新門市。