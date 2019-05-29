Q2業績仍不看好 台廠三大記憶體股走弱南亞科今破底

2019-05-29 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 受到研調機構集邦科技記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查顯示，估計第2季記憶體單季跌幅將逼近25%，且伺服器記憶體恐面臨更大跌價壓力，今（29）日台股三大記憶體廠包括南亞科（2408）、旺宏及華邦電全數破底，股價再創波段新低。

不過，研調機構集邦科技記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查之後預估，第2季記憶體價格跌幅仍會落在25%，和第1季的跌幅縮減程度並不大，因此衝擊今日記憶體股走勢。

今日盤中南亞科股價一度下跌逾4%，股價最低來到57.8元，創下波段新低，同時也是今年1月底以來股價新低；此外，旺宏及華邦今日股價跌幅相對較小，約在1%上下，不過，股價仍同步在今年寫下波段新低，顯示在第2季報價跌幅仍大之下，市場對記憶體股第2季業績表現仍持保守看法。

分析師也表示，近期外資法人持續賣超南亞科及旺宏，在外資調節的壓力下，短線股價止跌的壓力恐怕仍不小。

今年第1季三大記憶體股仍維持小幅獲利表現，近一、二個月以來，國內記憶體業者到模組廠，多數看好記憶體價格去年第3季修到今年第1季之後，由於庫存去化已進行一段時間，再加上需求並不全面看壞。

因此，就記憶體價格的趨勢上，多數業者預期，第2季報價縮減，第3季在旺季需求回升之下，報價有機會小幅回升。