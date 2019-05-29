iPhone降價 研調：不足以恢復成長、首季銷量年減17.6%

2019-05-29 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據國際研究暨顧問機構Gartner統計，今年第1季全球智慧手機銷售量排 名前五大中，三星仍穩坐第一，3家中國手機品牌拿下逾3成的市占，蘋果iPhone銷售量4,460萬支，年減17.6%，Gartner資深研究總監Anshul Gupta表示，iPhone在降價確實有助提振需求，但還不足以讓第1季恢復成長。

Gartner統計，三星和蘋果今年第1季銷量都較前一年同期下滑，三星智慧型手機今年第1季銷售量7,162萬支，年減8.8%，仍是全球排名第一，市占率19.2%；Anshul Gupta指出，三星推出旗艦型智慧型手機Galaxy S10系列，雖廣受好評但對銷售影響有限，因為S10從2019年第1季末才開始出貨。

此外，三星強化中階和入門款智慧型手機的組合，除更新A系列、J系列之外，還新推出M系列，不過來自中國大陸製造商的激烈競爭牽制三星的成長。

蘋果iPhone銷售量總計4,460萬支，較前一年同期下滑17.6%，市占率11.9%，居全球排名第三；Anshul Gupta分析，「iPhone在各個市場降價確實有助提振需求，但還不足以讓第一季恢復成長。許多蘋果使用者尚未看見更換新機的益處，因此蘋果正面臨市場換機週期拉長的困境」。

華為今年第1季智慧手機銷量5,843萬支，市占率15.7%，居全球排名第二；

OPPO今年第1季全球智慧手機銷售量2,960萬支，市占率7.9%，居全球排名第四；Vivo及小米則是持續競爭第五名寶座。

今年第1季，Vivo賣出2,740萬支智慧手機，市占率7.3%，拿下全球第五名，擊敗小米的2,720萬支；拜螢幕指紋辨識（in-display fingerprint scanner）、升降式鏡頭、快速充電和幾近無邊框的螢幕等最新功能所賜，今年第1季Vivo智慧型手機銷售呈現兩位數成長。

Anshul Gupta指出，「若能擴大入門款智慧型手機的類型範圍，將這些產品銷售到新興亞太市場，Vivo的表現可以更好」。