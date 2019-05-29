中華電等這15檔股 6月上漲率逾八成

2019-05-29 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



5月在美中貿易戰紛擾再起之下，全球市場進入震盪，本月以來，加權指數走跌655.42點、外資也連續性賣超（截至5月28日）。展望6月台股行情，多數法人皆認為最主要的變數仍在美中貿易戰，主要仍關注G20是否能為美中迎來轉機機會，其中具漲相的在紡織、電信、生技等族群。

根據CMoney統計，近10年來，6月上漲機率達八成以的股票共有15檔，包含：中華電、遠傳、葡萄王、大統益、聚陽以及統一超等等。其中，中華電上漲機率達100%，另外，廣達、宣德上漲機率也有90%。

若從近10年平均漲幅來看，為金麗科最具漲相，平均上漲18%、廣達則有5.8%的表現、其餘漲幅皆在1.4%至3.4%之間不等。

今日盤面上遠傳、聚陽、遠東新逆勢上漲1%，中華電、大統益、統一超、大成鋼則漲福在1%以內。

從近五日三大法人買賣超觀察，中華電、遠傳與葡萄王吸引三大法人買超百張以上。

日盛投顧協理鍾國忠指出，在紡織類股方面，由於美中貿易戰影響，紡織業者已轉移生產基地，且有望受惠轉單，加上近期的運動賽事，如：職棒、NBA等帶動運動用品需求，長線還有2020東京奧運，呈現短中長期皆有題材的狀況。

由於全球股市震盪，電信股較穩健加上有5G題材帶動，有望成為資金避風港。