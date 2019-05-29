美公債殖利率下探2017年低點 15檔高現金殖利率股抗震

2019-05-29 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美國公債殖利率下探2017年低點，引發美股、台股大地震，法人表示，現金殖利率超過5%者，對買盤具有一定誘因，加上時序進入股東會與除權息旺季，業績展望佳的高殖利率股，將是大盤回測半年線的抗震焦點。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，根據分析師預估，台股今、明二年殖利率皆在4%以上，優於其他亞洲主要股市，此外，目前台股中，高殖利率個股因股價跌深，且適逢逐漸進入除權息旺季，相對具表現空間。

而在外資連續賣超台股15個交易日、累計金額約1,326億元之際，高現金殖利率股仍特別獲買盤青睞，三大法人近五日加碼買超逾千張者包括兆豐金、亞泥、永豐金、日盛金、華固等15檔，且現金股利殖利率超過5%。

劉宇衡指出，全球股市震盪加劇，使得風險趨避意識提升，防禦性資產成為資金最佳避風港，高股息股因為有股息收益下檔保護，股價走勢相對平穩，將成為市場短線焦點，

另外，有市場法人也表示，市場觀望氣氛濃厚，台股近兩個交易日出現單日量能不及千億元的水準，促使資金大舉流入高現金殖利率股，未避免出現接到最後一棒的疑慮，還必須留意本益比是否偏高。