台股測半年線支撐 國巨領軍被動元件股逆勢抗跌

2019-05-29 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook 台股在外資持續賣超，在美中貿易戰火延燒，華為風暴衝擊等多方因素衝擊下，今（29）日早盤開低，一度失守最後的半年線防線，之後快速止穩略往上拉升，蘋概三王持續下挫，盤面上改由個股題材及跌深股表現較強勢，國巨（2327）開低翻紅，領軍華新科等被動元件股逆勢抗跌。

國巨去年合併營收771.56億元，毛利率63.3%，歸屬母公司業主淨利338.39億元，每股純益80.3元，去年的合併營收、毛利、營業利益、稅後純益、每股純益都創歷史新高，擬配發45元現金股利，也是歷史紀錄，今年股東會將在6月5日召開。

國巨股東會年報出爐，強調今年將持續擴增利基型產品比重、落實企業卓越營運、擴展優質創新產品組合、保持高效能組織運作，今年將採取四大發展策略持續創造價值；國巨今年第1季每股純益6.11元，為被動元件股之冠，今日以243元低盤開出後翻紅至251元，盤中漲幅逾2%。

國巨領軍被動元件股走高，華新科首季稅後純益23.07億元，每股純益4.77元，今日股價也是由黑翻紅，早盤以154.5元開低，在買盤進場下往上拉升到159元，盤中漲幅1.28%；另外，信昌電、禾伸堂、大毅等股也是上漲表現。