親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

集體暴力下的集體失憶 我的六四記憶與遺忘

國立碩士月領35K 他哀嘆早知就唸完這個科系

台股測半年線支撐 國巨領軍被動元件股逆勢抗跌

2019-05-29 10:47經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
分享
台股在外資持續賣超，在美中貿易戰火延燒，華為風暴衝擊等多方因素衝擊下，今（29）日早盤開低，一度失守最後的半年線防線，之後快速止穩略往上拉升，蘋概三王持續下挫，盤面上改由個股題材及跌深股表現較強勢，國巨（2327）開低翻紅，領軍華新科等被動元件股逆勢抗跌。

國巨去年合併營收771.56億元，毛利率63.3%，歸屬母公司業主淨利338.39億元，每股純益80.3元，去年的合併營收、毛利、營業利益、稅後純益、每股純益都創歷史新高，擬配發45元現金股利，也是歷史紀錄，今年股東會將在6月5日召開。

國巨股東會年報出爐，強調今年將持續擴增利基型產品比重、落實企業卓越營運、擴展優質創新產品組合、保持高效能組織運作，今年將採取四大發展策略持續創造價值；國巨今年第1季每股純益6.11元，為被動元件股之冠，今日以243元低盤開出後翻紅至251元，盤中漲幅逾2%。

國巨領軍被動元件股走高，華新科首季稅後純益23.07億元，每股純益4.77元，今日股價也是由黑翻紅，早盤以154.5元開低，在買盤進場下往上拉升到159元，盤中漲幅1.28%；另外，信昌電、禾伸堂、大毅等股也是上漲表現。

國巨華新科
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

外資賣壓不止 鴻海上演70元股價保衛戰

2019-05-29 09:22

外資第一槍！野村降大立光評級至中立、目標價砍千元

2019-05-29 10:11

裕隆盤中股價漲至24.95元 2017年11月以來新高

2019-05-29 10:20

比特幣題材熱 概念股出頭天

2019-05-29 00:40

台股申讓賣壓 放緩

2019-05-28 23:40

IC設計、PCB 短多點火

2019-05-28 23:40

內資控盤 小型股成焦點

2019-05-28 23:36

MSCI效應 台股尾盤爆量778億

2019-05-28 23:43

就市論勢／5G、無線耳機 中長線俏

2019-05-28 23:41

如興重編2018年財報 提列商譽減損約11億

2019-05-28 20:49

台股申讓賣壓漸落底 後市將回歸基本面

2019-05-28 19:28

富時納A股 首選這兩檔高覆蓋率ETF

2019-05-28 18:17

邱純枝領導東元 蟬聯五屆公司治理評鑑前5%

2019-05-28 16:07

錢櫃三個月股價漲七成 合併案未過他先狠賺30億元

2019-05-28 14:47

5月28日／台股投資情報站

2019-05-28 14:44

10檔小型股納MSCI 法人：別冒進

2019-05-28 14:44

坐擁題材「 台字號」個股受青睞

2019-05-28 14:44

萬年清掛牌 盤中漲逾3成

2019-05-28 14:44

三王僅大立光撐盤 台股氣弱

2019-05-28 14:44

外資買盤加持 裕日車逆勢強

2019-05-28 14:44

南紡、廣豐 資產誘人吸買盤

2019-05-28 14:44

MSCI季調今生效 台股淡定

2019-05-28 14:44

股王大立光獨撐 台股下跌21點收10,312

2019-05-28 13:56

經濟解析／三大疑慮下 法人不急著買台積電

2019-05-28 13:10

賴英里未出席寒舍股東會 改選後仍拿1席董事

2019-05-28 12:16

4檔「台字輩」股票逆勢竄紅 化身資金避風港

2019-05-28 12:03

MSCI生效日 新增10檔小型股漲跌互見

2019-05-28 12:02

萬年清掛牌首日啟動蜜月行情 盤中股價漲三成

2019-05-28 10:45

大和證預測 華為手機供應鏈獲利受拖累多達15%

2019-05-28 09:48

蘋概三王領軍 台股開盤小漲14點

2019-05-28 09:14

貿易戰風暴持續延燒 台股聚焦跌深電子股

2019-05-28 08:59

MSCI權重調整今收盤生效 哪些個股受影響？

2019-05-28 08:24

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-27 09:19

股海自由行／電競強強滾 躍台廠新藍海

2019-05-26 01:21

就市論勢／跌深股 買點浮現

2019-05-24 23:38

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 16:59

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 16:58

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:51

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32
看更多

熱門文章

錢櫃三個月股價漲七成 合併案未過他先狠賺30億元

2019-05-28 14:47

MSCI調整盤後生效 台積電、鴻海爆大量下跌

2019-05-28 16:16

經濟解析／三大疑慮下 法人不急著買台積電

2019-05-28 13:10

4檔「台字輩」股票逆勢竄紅 化身資金避風港

2019-05-28 12:03

10檔小型股納MSCI 法人：別冒進

2019-05-28 14:44

大陸建設再賣9858張高鐵股票 全數出脫完畢

2019-05-28 22:33

元太電子標籤 奪大單

2019-05-28 23:35

MSCI生效日 新增10檔小型股漲跌互見

2019-05-28 12:02

玉山、國泰金 四檔放閃

2019-05-28 23:45

台股申讓賣壓漸落底 後市將回歸基本面

2019-05-28 19:28

MSCI效應 台股尾盤爆量778億

2019-05-28 23:43

IC設計、PCB 短多點火

2019-05-28 23:40

外資第一槍！野村降大立光評級至中立、目標價砍千元

2019-05-29 10:11

DRAM跌價 南亞科利空

2019-05-28 23:35

比特幣題材熱 概念股出頭天

2019-05-29 00:40

股王大立光獨撐 台股下跌21點收10,312

2019-05-28 13:56

無線藍牙耳機 唱旺IC設計

2019-05-28 14:44

如興重編2018年財報 提列商譽減損約11億

2019-05-28 20:49

富時納A股 首選這兩檔高覆蓋率ETF

2019-05-28 18:17

MSCI季調今生效 台股淡定

2019-05-28 14:44

賴英里未出席寒舍股東會 改選後仍拿1席董事

2019-05-28 12:16

廣達今年業績 拚2位數成長

2019-05-28 14:46

外資賣壓不止 鴻海上演70元股價保衛戰

2019-05-29 09:22

總統候選人高喊拚經濟 謝金河：先比管區股價

2019-05-28 16:08

外資賣不停 台積電遭連17賣、鴻海連11賣

2019-05-28 17:16

坐擁題材「 台字號」個股受青睞

2019-05-28 14:44

貿易戰因禍得福 亞聚對今年營運相對樂觀

2019-05-28 16:31

邱純枝領導東元 蟬聯五屆公司治理評鑑前5%

2019-05-28 16:07

MSCI權重調整生效 外資賣超友達最多

2019-05-28 17:19

佳世達六大方案 出擊

2019-05-28 23:34

台股爆大量翻黑收跌21.82點 三大法人賣超39.27億元

2019-05-28 15:12

拓凱 今年拚賺一股本

2019-05-28 23:37

內資控盤 小型股成焦點

2019-05-28 23:36

三商壽首季轉虧為盈 未實現損失仍達50億

2019-05-28 19:12

南紡、廣豐 資產誘人吸買盤

2019-05-28 14:44

拓凱股東會 複合材料需求續熱

2019-05-28 14:46

台股申讓賣壓 放緩

2019-05-28 23:40

三王僅大立光撐盤 台股氣弱

2019-05-28 14:44

逸達藥審須補件 董座：不影響產品經銷計畫

2019-05-28 17:30

就市論勢／5G、無線耳機 中長線俏

2019-05-28 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top