外資第一槍！野村降大立光評級至中立、目標價砍千元

2019-05-29 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



華為風暴盪漾，繼台積電（2330）遭外資下調目標價，最新野村證券出具大立光（3008）報告，將股王評等從「買進」降到「中立」，目標價砍掉「千元」、大降至4,185元，開出外資降評第一槍。

值得注意是，野村過去曾高喊股王登「6」字頭、為樂觀派代表，此次轉向會否牽動其他外資動作，勢受關注。

野村日前發布華為衝擊評估，指出供應鏈自6月起接獲砍單消息的機率大，這次再把大立光降評，正是不看好風波平息。

野村表示，華為風暴若愈演愈烈，對大立光未來六到九個月的表現將非常不利；據野村預測，6月華為可能先砍單二到三成的中低階機種訂單，高階機種雖不易在短期調整，但不排除年中預定的新機發表遞延，也會影響供應鏈出貨。

野村進一步提出兩點說明為何率先降評大立光？第一是客戶結構上，大立光估計有多達三成是華為，蘋果四成，三星、OPPO、VIV與小米等比重估計為中低個位數，這讓華為砍單及市占流向其他對手，特別不利於股王。

其次，缺乏華為積極採用6P、7P、三鏡頭等示範效益，野村認為鏡頭升級速度將比預期慢，使鏡頭廠有收入下滑風險外，營益表現也可能降低。