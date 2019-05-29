東森股東會 通過配發現金利1元

2019-05-29 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



東森國際（2614）今（29）日召開108年度的股東會，由董事長廖尚文主持，會中決議通過去年度盈餘分配案，每股配發現金股利1元，除息基準日定為6月24日，而股利發放日為7月1日。

董事長廖尚文指出，今年的整併效益預期將在多元商品、全通路銷售與實體店倍增的達成下發酵，另外，「東森新媒體控股公司」運作也是今年的焦點，東森國際可認列轉投資收益可期；散裝船今年也較去年好，未來持續淡出散裝市場。

近期BDI指數雖略有向上走揚之趨勢，惟第一季時在低檔盤旋甚久，巴拿馬型散裝貨輪第一季日租均價7,007美元，較去年同期11,519美元減少39.2%，第一季之營業損失0.68億元。航運事業目前經營巴拿馬極限型散裝貨輪僅餘1艘，該船租約將於明(109)年8月到期。

旗下「東森新媒體控股公司」是今年的營運焦點之一，東森新媒體控股公司由原東森新聞雲公司更名並改組而來，控股公司下設新聞雲、寵物雲、星光雲、電競雲四間子公司，未來東森新媒體除新聞、影音與廣告外，將深耕寵物、娛樂、電競等產業，朝向O2O線下多元方向經營。