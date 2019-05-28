中環董座翁明顯：今年可望維持獲利

2019-05-28 20:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



光碟片廠中環（2323）董事長翁明顯28日表示，在消費性光碟價格持穩、檔案光碟快速成長下，第2季本業表現不錯，有機會連續三季呈現獲利，目前看來下半年營運可望優於上半年，全年有機會維持獲利。

中環今年仍持續參加台北國際電腦展，中環表示，在南港展覽館的攤位展示最新通過認證的100G檔案光碟，及研發中的200G檔案光碟。展望未來，中環更將往1TB(1,000G)及2TB(2,000G)的高容量光碟產品邁進。在AI人工智慧、大數據及雲端的蓬勃發展趨勢下，冷數據儲存市場將高速成長，中環將在冷數據儲存的藍海市場中，提供最佳數據儲存解決方案。

翁明顯表示，100G檔案光碟產品已於3月獲得A級實驗室認證通過，為台灣第一家也是唯一通過的廠商，目前已小量出貨，在AI人工智慧、大數據及5G產業帶動雲端數據儲存市場需求高速成長下，預估檔案光碟占營收比重可達5%至10%的水準。

中環去年第4季轉虧為盈後，今年第1季除認列轉投資貢獻外，本業也賺錢，中環第1季合併營業毛利為3.24億元，合併毛利率17.68%，年增19.4個百分點；營業淨利2507萬元，稅後純益2.01億元，每股稅後純益為0.12元。

網路服務及社群網站的普及，使用者容易且快速地將個人資料儲存於雲端環境，但在網路當機及保護隱私權的意識抬頭下，個人及企業用戶如何安全且方便的儲存資料，避免資料外漏成為網路駭客攻擊的目標，成為近期熱烈討論的議題。

中環表示，為了因應新一代的資料儲存需求，積極發展檔案光碟。檔案光碟具有長達50年的資料保存期限，加上光碟片離線儲存能使資料更具隱密性的特點，提供大量冷數據儲存需求的企業用戶，例如雲端中心、醫療中心、圖書館及銀行等，另一個安全性的新選擇；個人用戶也可藉由檔案光碟完整保存珍貴資料，及避免個人隱私外漏的風險。