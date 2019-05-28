親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「脖子以下不能寫」大陸掃黃竟開創出另類文學

日職／王柏融敲復出首支長打 貢獻勝利打點火腿連勝

中環董座翁明顯：今年可望維持獲利

2019-05-28 20:43經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

光碟片廠中環（2323）董事長翁明顯28日表示，在消費性光碟價格持穩、檔案光碟快速成長下，第2季本業表現不錯，有機會連續三季呈現獲利，目前看來下半年營運可望優於上半年，全年有機會維持獲利。

中環今年仍持續參加台北國際電腦展，中環表示，在南港展覽館的攤位展示最新通過認證的100G檔案光碟，及研發中的200G檔案光碟。展望未來，中環更將往1TB(1,000G)及2TB(2,000G)的高容量光碟產品邁進。在AI人工智慧、大數據及雲端的蓬勃發展趨勢下，冷數據儲存市場將高速成長，中環將在冷數據儲存的藍海市場中，提供最佳數據儲存解決方案。

翁明顯表示，100G檔案光碟產品已於3月獲得A級實驗室認證通過，為台灣第一家也是唯一通過的廠商，目前已小量出貨，在AI人工智慧、大數據及5G產業帶動雲端數據儲存市場需求高速成長下，預估檔案光碟占營收比重可達5%至10%的水準。

中環去年第4季轉虧為盈後，今年第1季除認列轉投資貢獻外，本業也賺錢，中環第1季合併營業毛利為3.24億元，合併毛利率17.68%，年增19.4個百分點；營業淨利2507萬元，稅後純益2.01億元，每股稅後純益為0.12元。

網路服務及社群網站的普及，使用者容易且快速地將個人資料儲存於雲端環境，但在網路當機及保護隱私權的意識抬頭下，個人及企業用戶如何安全且方便的儲存資料，避免資料外漏成為網路駭客攻擊的目標，成為近期熱烈討論的議題。

中環表示，為了因應新一代的資料儲存需求，積極發展檔案光碟。檔案光碟具有長達50年的資料保存期限，加上光碟片離線儲存能使資料更具隱密性的特點，提供大量冷數據儲存需求的企業用戶，例如雲端中心、醫療中心、圖書館及銀行等，另一個安全性的新選擇；個人用戶也可藉由檔案光碟完整保存珍貴資料，及避免個人隱私外漏的風險。

中環雲端
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

如興重編2018年財報 提列商譽減損約11億

2019-05-28 20:49

富時納A股 首選這兩檔高覆蓋率ETF

2019-05-28 18:17

錢櫃三個月股價漲七成 合併案未過他先狠賺30億元

2019-05-28 14:47

邱純枝領導東元 蟬聯五屆公司治理評鑑前5%

2019-05-28 16:07

5月28日／台股投資情報站

2019-05-28 14:44

10檔小型股納MSCI 法人：別冒進

2019-05-28 14:44

坐擁題材「 台字號」個股受青睞

2019-05-28 14:44

萬年清掛牌 盤中漲逾3成

2019-05-28 14:44

三王僅大立光撐盤 台股氣弱

2019-05-28 14:44

外資買盤加持 裕日車逆勢強

2019-05-28 14:44

南紡、廣豐 資產誘人吸買盤

2019-05-28 14:44

MSCI季調今生效 台股淡定

2019-05-28 14:44

股王大立光獨撐 台股下跌21點收10,312

2019-05-28 13:56

經濟解析／三大疑慮下 法人不急著買台積電

2019-05-28 13:10

賴英里未出席寒舍股東會 改選後仍拿1席董事

2019-05-28 12:16

4檔「台字輩」股票逆勢竄紅 化身資金避風港

2019-05-28 12:03

MSCI生效日 新增10檔小型股漲跌互見

2019-05-28 12:02

萬年清掛牌首日啟動蜜月行情 盤中股價漲三成

2019-05-28 10:45

大和證預測 華為手機供應鏈獲利受拖累多達15%

2019-05-28 09:48

蘋概三王領軍 台股開盤小漲14點

2019-05-28 09:14

貿易戰風暴持續延燒 台股聚焦跌深電子股

2019-05-28 08:59

MSCI權重調整今收盤生效 哪些個股受影響？

2019-05-28 08:24

大摩示警 台積電下半年恐降財測

2019-05-28 01:13

台股大失血 外資14天賣1,270億

2019-05-28 01:03

MSCI盤後生效 尾盤恐大震

2019-05-28 01:02

大立光市值 跌破5,000億

2019-05-28 01:01

就市論勢／被錯殺績優股 可布局

2019-05-27 23:49

高殖利率股 資金進駐

2019-05-27 23:42

健身概念股 頭好壯壯

2019-05-27 23:42

電子菁英30 ETN 聚焦

2019-05-27 23:42

內需三族群 領軍攻堅

2019-05-27 23:41

公司治理評鑑 77家獲獎

2019-05-27 23:41

CMoney培訓軟體工程師

2019-05-27 23:41

台康攻生物藥 添動能

2019-05-27 23:41

外資連十賣…鴻海短線跌逾二成 市值蒸發2,800億

2019-05-27 17:53

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-27 09:19

股海自由行／電競強強滾 躍台廠新藍海

2019-05-26 01:21

就市論勢／跌深股 買點浮現

2019-05-24 23:38

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 16:59
看更多

熱門文章

MSCI權重調整今收盤生效 哪些個股受影響？

2019-05-28 08:24

MSCI盤後生效 尾盤恐大震

2019-05-28 01:02

高殖利率股 資金進駐

2019-05-27 23:42

就市論勢／被錯殺績優股 可布局

2019-05-27 23:49

台股大失血 外資14天賣1,270億

2019-05-28 01:03

錢櫃三個月股價漲七成 合併案未過他先狠賺30億元

2019-05-28 14:47

大摩示警 台積電下半年恐降財測

2019-05-28 01:13

4檔「台字輩」股票逆勢竄紅 化身資金避風港

2019-05-28 12:03

MSCI調整盤後生效 台積電、鴻海爆大量下跌

2019-05-28 16:16

經濟解析／三大疑慮下 法人不急著買台積電

2019-05-28 13:10

MSCI生效日 新增10檔小型股漲跌互見

2019-05-28 12:02

10檔小型股納MSCI 法人：別冒進

2019-05-28 14:44

元太 手寫大電子紙亮相

2019-05-27 23:38

內需三族群 領軍攻堅

2019-05-27 23:41

廣達雲端伺服器 喊衝

2019-05-27 23:37

大立光市值 跌破5,000億

2019-05-28 01:01

股王大立光獨撐 台股下跌21點收10,312

2019-05-28 13:56

健身概念股 頭好壯壯

2019-05-27 23:42

賴英里未出席寒舍股東會 改選後仍拿1席董事

2019-05-28 12:16

緯穎 推邊緣運算平台

2019-05-27 23:35

MSCI季調今生效 台股淡定

2019-05-28 14:44

敬鵬本季營運 保守看

2019-05-27 23:38

全民權證／台泥抗震 二檔搶眼

2019-05-28 00:03

奇偶秀人臉辨識新應用

2019-05-27 23:38

豐興鋼筋漲價 中鴻開跌盤

2019-05-27 23:38

萬年清掛牌首日啟動蜜月行情 盤中股價漲三成

2019-05-28 10:45

大和證預測 華為手機供應鏈獲利受拖累多達15%

2019-05-28 09:48

統一、大江 四檔錢景亮

2019-05-28 00:03

吳佩奇：短線需知道台股期權10,300點的重要

2019-05-28 08:34

總統候選人高喊拚經濟 謝金河：先比管區股價

2019-05-28 16:08

台股爆大量翻黑收跌21.82點 三大法人賣超39.27億元

2019-05-28 15:12

貿易戰風暴持續延燒 台股聚焦跌深電子股

2019-05-28 08:59

邱純枝領導東元 蟬聯五屆公司治理評鑑前5%

2019-05-28 16:07

台達化天津廠 擬暫停產

2019-05-27 23:38

台股申讓賣壓漸落底 後市將回歸基本面

2019-05-28 19:28

無線藍牙耳機 唱旺IC設計

2019-05-28 14:44

坐擁題材「 台字號」個股受青睞

2019-05-28 14:44

動力出擊 AI風扇搶市

2019-05-27 23:38

富時納A股 首選這兩檔高覆蓋率ETF

2019-05-28 18:17

貿易戰因禍得福 亞聚對今年營運相對樂觀

2019-05-28 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top