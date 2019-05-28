台股申讓賣壓漸落底 後市將回歸基本面

2019-05-28 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



「報稅月」邁入尾聲，配合台股市況不佳，申報持股轉讓的賣壓逐步落底，台股上市櫃企業董監事、經理人等內部人，5月以來至28日，共申讓約5.2 萬張，總申讓金額16.7億元，為今年單月申讓最低金額。

今年4月時，上市櫃公司董監事申讓持股件數增溫，到了實際報稅的5月，董監與大股東申讓則自高峰滑落；隨報稅旺季即將劃下句點，董監持股狀況可望從季節性因素回歸基本面表現。

台新投顧副總黃文清表示，今年1月台股申讓金額46.75億元，2月41.61億元，3月32.34億元，4月來到88.57億元、達今年單月最高。

進入5月，董監事與大股東等上市櫃公司內部人申讓持股動作開始趨緩，統計5月至昨天止，董監與大股東申讓張數共5萬2,224張，總申讓金額16.7億元，為今年單月最低。

進一步觀察5月以來，大股東申讓持股的上市櫃企業約五、六十家，集中在PCB、IC設計、光電等電子族群，傳產類股則分布在生技、營建、百貨、金融等。

其中台苯、晶彩科被申讓超過5,000張；其他包括昇華、頎邦、訊映、佳邦、華建、正新等，被申讓張數都逾2,000張。

黃文清指出，報稅季節即將劃下句點，上市櫃公司董監事與大股東申讓持股動作也將結束，對資本市場干擾可望落幕。

觀察台股表現，近日因美中貿易戰加劇憂慮衝擊全球股市表現，加上報稅申讓賣壓影響，加權指數大幅回檔修正，個股申讓賣壓隨之趨緩；隨時序將跨入6月，台股籌碼變化將回歸正常。

法人表示，印象中，過去大股東流行持股信託，曾有大量申報轉讓風潮；其實，無論是董監事或大股東，申報持股轉讓通常有許多原因，若為了節稅，申讓時間應會在每年11、12月，因為稅制計算是以年底為主。

不過，若為了增加現金而申報持股轉讓，則應會在每年3月至5月間。但申讓持股對台股的影響，還須配合當時股市多空氣氛、成交量變化及整體經濟大環境景氣而定。

法人認為，照理說，台股成交量愈大或股價表現愈好時，大股東申讓就會更熱絡，另外，若是多頭行情，市場買盤可望消化申讓賣壓，但若是空頭，申讓則恐有加深跌幅疑慮。