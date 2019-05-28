富時納A股 首選這兩檔高覆蓋率ETF

2019-05-28 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



富時羅素宣布納入A股，根據國泰投信統計，旗下連結富時A股指數的國泰中國A50（00636）、國泰中國A150，與納入股票的覆蓋率達97%和96%，是陸股ETF中最高；想特別掌握「入富」行情的投資人，首選這兩檔ETF。

上述結果也符合預期，富時選擇納入哪些A股，同時考量了旗下指數。而本報曾就A股「入摩」、「入富」、「入道」三大指數公司可能納入狀況分析，也提到各指數公司雖有不同邏輯，但因初步都是納入新興市場指數，選股原則大同小異，買富時指數ETF、也會參與到「入摩」和「入道」錢潮，反之亦然；若是特別有興趣投資富時指數，在台首選就是國泰A股ETF。

據國泰投信比對富時將納入的1,097檔A股，A50指數計有48檔成分股入列，二檔未納，A150指數則有142檔入列，10檔未納，沒被列入的股票原因不出三個：不是滬港通標的（外資不好進出）、自由流通量未達標準、或外資投資比重逼近上限（不好加碼）。

比重上，國泰A50和A150 ETF覆蓋率各97%、96%，可有效參與「入富」行情。

受富時等消息激勵，國泰中國A50今（28）天上漲1.3%，A150漲1.5%，槓桿型的國泰中國A50正2漲3.6%，均強於台股。

至於富時納入時程方面，預計2019年6月起納入A股至富時全球股票指數系列，首批的納入因子為5%，6月23日盤後、24日開盤生效，第二批安排於9月納入；第三批次是2020年3月。