外資賣不停 台積電遭連17賣、鴻海連11賣

2019-05-28 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



外資持續賣超台股，已連續賣超15日，合計賣超1,326.86億元，最方便的提款個股仍是權值股，今（28）日賣超權王台積電（2330）8,060張，統計已連續賣超17個交易日，合計賣超19萬7,594張；鴻海同樣是遭到外資持續賣超，今日賣超更加大到22,050張，統計已連續11個交易日賣超，合計賣超14萬2,325張。

MSCI明晟季度調整生效今日盤後生效，這次在個股權重調整計有19檔調升，13檔調降，其中台積電調升最多，升幅0.18968個百分點；鴻海調降最多，降幅0.27490個百分點。

由於MSCI季度調整將在盤後生效，台積電及鴻海尾盤都爆出大量收跌，台積電股價由紅翻黑收在230.5元，下跌0.5元，成交量95,194張；鴻海雖在盤中翻紅拉升至72元，可惜終場仍不敵賣壓，收在71.2元，下跌0.2元，跌幅0.28%，成交量爆出13萬6,426張的大量。

鴻海為今日外資賣超第二名個股，統計鴻海從4月18日的91.6元走跌，今日收71.2元，跌幅22.27%，市值則是縮水2,828.05億元，市值跌破兆元，下滑至9,870.45億元。

台積電為今日外資賣超第五大個個股，股價從269元歷史高價走跌，今日收230.5元，跌幅14.31%，市值蒸發9,983.2億元，市值跌破6兆元下滑至5兆9,769.57億元。