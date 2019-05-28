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經濟解析／三大疑慮下 法人不急著買台積電

2019-05-28 13:10經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電創辦人張忠謀與2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默對談科技創新與經濟成長。記者...
台積電創辦人張忠謀與2018年諾貝爾經濟學獎得主羅默對談科技創新與經濟成長。記者徐兆玄／攝影
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外資連續賣超台股已經14日，合計賣超金額高達1.270億元，權值股，電子股都籠罩在外資強烈的賣壓中，權王台積電（2330）更遭到連續16日賣超，但法人並不認為台積電已經到了可以進場布局的時候，主要是考量美中貿易戰、科技戰、外資提款不止等三大不確定因素，法人圈也傳出台積電第3季恐將下修營收預估值，進一步影響全年營收及獲利的表現。

隨著美中貿易戰的延燒，外資從5月6日開始已連續16個交易日賣超台積電，合計賣超18萬9,534張，股價更是從4月24日的269元歷史高價走跌，波段跌幅約14%，市值縮水9,853.55億元；近期外資也傳出看淡台積電的聲音，下修合理股價預估值。

台積電外資賣超不止，華南投顧董事長儲祥生表示，主要是外資持續賣超台股，台積電是當然的提款機，外資在美中貿易的不確定因素下看法保守，持續賣出科技股，賣權值股是最快提款的方法。

他說，下半年受到華為風暴及貿易戰的雙重影響，市場對半導體景氣存有疑慮，如果美中貿易戰無法趨緩，華為的封殺事件無法妥善落幕，恐將進一步衝擊半導體需求，出現下修的壓力，台積電是全球電子產業的綜合體，當然會受到連動的影響。

兆豐國際投顧表示，外資連續賣超台股，反應出對大盤看法保守，且挑權值股來賣，台積電是當然的標的，外資賣超的原因，主要是受到美中貿易戰、華為事件引發的科技戰的影響，後續能不能減輕賣壓，也要看這兩大因素有沒有緩和的可能。

法人認為，市場對台積電存有疑慮，但是不是真到了山窮水盡的地步倒也不盡然，因為台積電除了海思的訂單之外，還有很多別的訂單，例如下半年來自超微的訂單等，因此，目前是短期信心不足造成。

法人坦言，如果籌碼面可以轉向，或許台積電賣壓就可以減輕，台積電已守在230元附近4天，外資持續的賣超也打不下去，關鍵點要看費城半導體，如果費半可以止跌，台積電也有機會止跌。

法人圈也傳出台積電第3季營收恐將下修10%，對於全年的營收及獲利也有影響，恐將面臨營收由小成長變成小衰退的情況，歸究原因仍是受到美中貿易戰及華為風暴的影響；不過，台積電日前仍重申對全年的財測成長目標不變。

法人表示，目前比較大的疑慮在於台積電出貨給華為部分，雖然目前正常供貨，但後續會不會有其他變數影響仍待觀察，還有另一波逾3,000億美元的25%關稅是否會實施，是兩大不確定的變數。

法人分析，預估華為在台積電直接及間接的訂單約占10~15%的比重，如果華為事件無法解決，將有一定程度的影響，加上今年蘋果iPhone新機的銷售，在美中貿易的陰影下，恐怕也會有影響。

法人坦言，市場最怕不確定性的變數，尤其是美中貿易戰的反覆影響，如果雙方可以談好，即使是利空，一次性的衝擊之後就可以明朗，會比反覆不定來的好，目前台積電股價雖然已有反應，但是仍不用急著進場，等後續發展更明朗後再來評估都還不晚。

台積電
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