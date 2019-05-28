賴英里未出席寒舍股東會 改選後仍拿1席董事

2019-05-28 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



寒舍餐旅（2739）今（28）日召開股東會，為蔡伯翰接任董事長以來，首度主持股東會。寒舍餐旅今日並舉辦董監改選，名單與上一屆董監皆同，前董事長賴英里未出席股東會，此次改選後仍為寒舍餐旅董事。

寒舍餐旅今日股東會通過去年財報，並通過每股配發1元現金股利。

蔡伯翰表示，去年因喜來登受裝修工程計畫，影響去年度可銷售客房數，但去年第4季已完成所有客房和餐廳裝修，今年已經恢復正常營運動能。

至於台北寒舍艾美酒店和礁溪寒沐酒店去年營收皆成長，與大陸建設在北市南京東路的新酒店開發案也持續進行籌備工作。

隨著新大型國際品牌如雨後春筍進駐台灣市場，飯店業近年面臨競爭加劇的考驗。蔡伯翰表示，「藝術」是寒舍差異化的所在，外部經營上，寒舍擅長運用美學、人文、藝術經營旅館，每件藝術品都是真跡或委託訂製，旗下飯店甚至委託藝術家為公共空間創作藝術品或裝置。

像台北艾美將「藝術策展｣概念導入酒店的整體空間規劃，這不僅是全球創舉，也是同業比較難競爭的優勢。