4檔「台字輩」股票逆勢竄紅 化身資金避風港

2019-05-28 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



「台字輩」概念股意外竄紅。聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

2020總統大選腳步接近，儘管電子股受到貿易戰殃及，但「台字輩」概念股卻意外竄紅，包括台產（2832）、台肥、台泥、台鹽等因各自擁有題材，逆勢表現，成為資金避風港。

近日外資賣超不斷，市場氛圍不佳，台股技術面上已形成蓋頭反壓，不過「台字輩」族群持續吸金，像是獲利穩健同時具兼具資產題材的台肥（1722）近十個交易日三大法人買超1.8萬張，推升5月以來股價漲近12％，同時也創下4年來新高。

另外，台產配息穩定，以目前的股價20.45元換算，殖利率將近5%，除此之外，個股還坐擁資產題材，且持有低價的土地都在精華區，換算市值達到46億。

永豐期貨廖祿民表示，壽險股破底後，銀行股及產險股卻一路盤升，縱使是同一類股，營利模式不同，也帶來不同的股價表現。

廖祿民解釋，產險公司沒有利差損的問題；其次，除非有重大天災人禍要賠付，否則保費不必再退給保險人，基本上屬於穩健的行業。

至於，台泥則挾低本益比、高殖利率，股價在這波貿易戰中顯得相對抗震，台鹽獲利穩健也同時兼具資產的題材。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，「台字輩」概念股各擁題材，同時挾有防禦利多，因此備受買盤青睞，不過短線仍要留意追高風險，像是台肥建議可以待股價回測5日線後再進場布局，台泥股價面雖未見強勢，但整體架構穩健。