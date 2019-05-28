親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說好冤枉

依法辦案要先斷了升官的念 一名檢察官的真實告白

MSCI生效日 新增10檔小型股漲跌互見

2019-05-28 12:02經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

明晟（MSCI）指數編纂公司最新季度調整將於今日盤後生效。報系資料照
明晟（MSCI）指數編纂公司最新季度調整將於今日盤後生效。報系資料照
分享

明晟（MSCI）指數編纂公司最新季度調整將於今日盤後生效，全球小型指數新增的10檔個股盤中表現漲跌互見，法人表示，根據過往經驗，生效日前最後一個交易日，個股如有大量資金追高，下一個交易日開盤將出現壓回，建議投資人先以觀望為主，不宜急於生效日前搶進。

全球小型指數今日盤後將新增10檔個股，包括奇鋐（3017）、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科、聯邦銀。

觀察個股表現，其中聯邦銀（2838）本益比12倍，近十日三大法人買超1.4萬，推升股價5月份以來漲幅超過10%以上，不過法人提醒，目前台股基本面偏弱，聯邦銀宜留意利多出盡，逢高可能有調節賣壓出現。

電子股方面，神盾、奇鋐、廣明、台表科、台勝科股價表現相對強勢，英利、新鉅科則出現較明顯的修正，法人指出，5月份以來電子股受到貿易戰干擾，多數個股出現明顯的賣壓，可留意5月初已有明顯修正的個股，在MSCI利多加持下，有望出現低接買盤承接，至於當前未經過修正者，恐有補跌風險。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，MSCI半年度權重調整將在今日盤後生效，根據過去經驗，個股在生效日當天的尾盤會有較大的波動，但建議投資人不宜追高，由於被動型資金湧入為長線利多，投資人可以趁回檔再進場布局。

MSCI
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

萬年清掛牌首日啟動蜜月行情 盤中股價漲三成

2019-05-28 10:45

賴英里未出席寒舍股東會 改選後仍拿1席董事

2019-05-28 12:16

4檔「台字輩」股票逆勢竄紅 化身資金避風港

2019-05-28 12:03

大和證預測 華為手機供應鏈獲利受拖累多達15%

2019-05-28 09:48

蘋概三王領軍 台股開盤小漲14點

2019-05-28 09:14

貿易戰風暴持續延燒 台股聚焦跌深電子股

2019-05-28 08:59

MSCI權重調整今收盤生效 哪些個股受影響？

2019-05-28 08:24

大摩示警 台積電下半年恐降財測

2019-05-28 01:13

台股大失血 外資14天賣1,270億

2019-05-28 01:03

MSCI盤後生效 尾盤恐大震

2019-05-28 01:02

大立光市值 跌破5,000億

2019-05-28 01:01

就市論勢／被錯殺績優股 可布局

2019-05-27 23:49

高殖利率股 資金進駐

2019-05-27 23:42

健身概念股 頭好壯壯

2019-05-27 23:42

電子菁英30 ETN 聚焦

2019-05-27 23:42

內需三族群 領軍攻堅

2019-05-27 23:41

公司治理評鑑 77家獲獎

2019-05-27 23:41

CMoney培訓軟體工程師

2019-05-27 23:41

台康攻生物藥 添動能

2019-05-27 23:41

外資連十賣…鴻海短線跌逾二成 市值蒸發2,800億

2019-05-27 17:53

股王領跌台股收漲5.85點 三大法人賣超57.79億

2019-05-27 15:05

貿易戰轉單到 健身股秀肌肉

2019-05-27 14:43

蘋概三王氣弱 台股靠金融傳產撐大局

2019-05-27 14:43

迎接股東會行情 法人瞄準15檔

2019-05-27 14:43

電子氣弱 營建股強勢表態

2019-05-27 14:43

比特幣創今年來新高 挖礦股聯歡

2019-05-27 14:43

定期定額投資台股 六年勝率百分百

2019-05-27 14:16

金融、傳產續撐盤 台股小漲5.85點收10,334

2019-05-27 13:43

外資示警台積電恐降下半年財測 聯詠、匯頂有砍單風險

2019-05-27 13:14

房市緩升電子資金避險 營建股大漲

2019-05-27 13:11

貿易戰打趴消費信心 投資股票時機跌幅創紀錄

2019-05-27 12:23

14檔股東會行情即將噴發 跟法人買賺價差

2019-05-27 12:20

比特幣急漲升破8900美元 創意世芯逆勢上漲

2019-05-27 11:54

比特幣創今年新高 挖礦概念股奮起

2019-05-27 11:44

華為風暴衝擊 手機COF封裝台廠股價挫

2019-05-27 11:32

資金避風港 營建指數盤中強漲2%

2019-05-27 11:19

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-27 09:19

台股開盤漲15.9點

2019-05-27 09:15

台股區間整理 法人：觀察外資調節和華為概念股

2019-05-27 08:42
看更多

熱門文章

MSCI盤後生效 尾盤恐大震

2019-05-28 01:02

大陸工程、大陸建設一路賣股 高鐵前董事長殷琪說話了

2019-05-27 18:17

定期定額投資台股 六年勝率百分百

2019-05-27 14:16

高殖利率股 資金進駐

2019-05-27 23:42

MSCI權重調整今收盤生效 哪些個股受影響？

2019-05-28 08:24

外資示警台積電恐降下半年財測 聯詠、匯頂有砍單風險

2019-05-27 13:14

台股大失血 外資14天賣1,270億

2019-05-28 01:03

就市論勢／被錯殺績優股 可布局

2019-05-27 23:49

大摩示警 台積電下半年恐降財測

2019-05-28 01:13

迎接股東會行情 法人瞄準15檔

2019-05-27 14:43

中鋼4月稅前獲利22.12億元 月增32%

2019-05-27 14:55

外資連十賣…鴻海短線跌逾二成 市值蒸發2,800億

2019-05-27 17:53

比特幣創今年來新高 挖礦股聯歡

2019-05-27 14:43

股王領跌台股收漲5.85點 三大法人賣超57.79億

2019-05-27 15:05

富邦金今法說會 第1季加碼台股251億元

2019-05-27 15:08

內需三族群 領軍攻堅

2019-05-27 23:41

2019年COMPUTEX 28日登場 概念股吸睛

2019-05-27 18:10

金融、傳產續撐盤 台股小漲5.85點收10,334

2019-05-27 13:43

大立光市值 跌破5,000億

2019-05-28 01:01

健身概念股 頭好壯壯

2019-05-27 23:42

廣達雲端伺服器 喊衝

2019-05-27 23:37

中釉澄清稀土材料占營業額不到1% 股價創高後翻黑

2019-05-27 12:47

元太 手寫大電子紙亮相

2019-05-27 23:38

電子氣弱 營建股強勢表態

2019-05-27 14:43

房市緩升電子資金避險 營建股大漲

2019-05-27 13:11

外資賣不停 大立光盤中盪近月新低

2019-05-27 14:43

貿易戰轉單到 健身股秀肌肉

2019-05-27 14:43

緯穎 推邊緣運算平台

2019-05-27 23:35

奇偶秀人臉辨識新應用

2019-05-27 23:38

敬鵬本季營運 保守看

2019-05-27 23:38

全民權證／台泥抗震 二檔搶眼

2019-05-28 00:03

4檔「台字輩」股票逆勢竄紅 化身資金避風港

2019-05-28 12:03

道瓊期反彈若未克月線 逢高宜慎

2019-05-27 14:43

肝炎新藥申請臨床三期 景凱走俏

2019-05-27 14:43

大和證預測 華為手機供應鏈獲利受拖累多達15%

2019-05-28 09:48

統一、大江 四檔錢景亮

2019-05-28 00:03

貿易戰風暴持續延燒 台股聚焦跌深電子股

2019-05-28 08:59

萬年清掛牌首日啟動蜜月行情 盤中股價漲三成

2019-05-28 10:45

豐興鋼筋漲價 中鴻開跌盤

2019-05-27 23:38

台達化天津廠 擬暫停產

2019-05-27 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top