MSCI生效日 新增10檔小型股漲跌互見

2019-05-28 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



明晟（MSCI）指數編纂公司最新季度調整將於今日盤後生效。報系資料照 分享 facebook

明晟（MSCI）指數編纂公司最新季度調整將於今日盤後生效，全球小型指數新增的10檔個股盤中表現漲跌互見，法人表示，根據過往經驗，生效日前最後一個交易日，個股如有大量資金追高，下一個交易日開盤將出現壓回，建議投資人先以觀望為主，不宜急於生效日前搶進。

全球小型指數今日盤後將新增10檔個股，包括奇鋐（3017）、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科、聯邦銀。

觀察個股表現，其中聯邦銀（2838）本益比12倍，近十日三大法人買超1.4萬，推升股價5月份以來漲幅超過10%以上，不過法人提醒，目前台股基本面偏弱，聯邦銀宜留意利多出盡，逢高可能有調節賣壓出現。

電子股方面，神盾、奇鋐、廣明、台表科、台勝科股價表現相對強勢，英利、新鉅科則出現較明顯的修正，法人指出，5月份以來電子股受到貿易戰干擾，多數個股出現明顯的賣壓，可留意5月初已有明顯修正的個股，在MSCI利多加持下，有望出現低接買盤承接，至於當前未經過修正者，恐有補跌風險。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，MSCI半年度權重調整將在今日盤後生效，根據過去經驗，個股在生效日當天的尾盤會有較大的波動，但建議投資人不宜追高，由於被動型資金湧入為長線利多，投資人可以趁回檔再進場布局。