萬年清掛牌首日啟動蜜月行情 盤中股價漲三成

2019-05-28 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



萬年清董事長何家慶（中）、總經理張湘棋（右）及營運策略長卓連泰（左）。記者黃晶琳/攝影 分享 facebook

萬年清（6624）今（28）日以每股50元掛牌上櫃，首日以63元開出紅盤，盤中來到65.5元，漲幅逾3成。

萬年清董事長何家慶表示，隨著水資源日漸匱乏及永續發展觀念建立，各國對於廢水排放標準漸趨嚴格，是帶動近年業績表現的關鍵。

國內於2017年起逐步提高放流水標準，將製程運作重金屬且排放水量達一定規模之高科技產業納入管制，並針對特殊含硼、硝酸鹽氮等廢水濃度管制更加嚴格；中國市場則相繼制訂水十條、土十條，萬年清除原有工業園區，並可切入龐大地下水微處理市場；至於越南及印度市場，則處於水污染整治的起步階段。

萬年清主要營運模式包括承攬工業廢水處理的統包工程，以及銷售工業廢水處理核心設備的技術設備工程。主要客戶包含傳統行業如石化、造紙、染整、紡織、鋼鐵、製藥等廢水處理。由於跟著台商海外布局腳步前進，萬年清海外工程比重已占75%。

萬年清目前資本額為1.8億元，2017年及2018年合併營收分別為3.31億元3.83億元，成長15.71%，過去兩年度毛利率均維持在三成以上，每股稅後淨利分別為2.54元、3.10元，年成長22.05%；今年第1季合併營收為1.04億元，每股稅後淨利為0.25元。公司預期今年度獲利情況可望逐季提高。

此外，董事會日前已通過預計每股將配發現金股利約2.22元。