廣達強攻電信虛擬化商機 早盤股價漲近2%

2019-05-28 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



廣達副董事長梁次震。本報資料照片 分享 facebook 廣達（2382）衝刺5G市場，強攻電信虛擬化商機，為日本樂天打造的虛擬化雲端原生行動網路和電信虛擬化架構解決方案，服務將於今年10月商轉啟用，後續可望吸引更多電信商加入，成為明年成長動能之一，隨著新商機的浮現，讓廣達對今明年伺服器業務「非常樂觀」，今年業績將持續雙位數成長，帶動今（28）日早盤股價上揚近2%。

廣達深化雲端市場佈局，今年擴大參展COMPUTEX，由旗下公司雲達操刀，展出一系列包含資料中心解決方案、電信雲及邊緣運算解決方案。其中，尤以完全虛擬化的雲端原生行動網路和基於英特爾技術之新一代電信虛擬化架構解決方案為展出重點。

廣達的新一代電信虛擬化架構解決方案（NGCO）， 是由雲達、英特爾、日本樂天和紅帽共同合作，目前已經合作開發出一個完全虛擬化的 5G ready 行動網路，可以使用單一的通用型伺服器執行虛擬網路功能（VNF）而提供多種功能，並不需要使用專屬且固定的設備，打破傳統電信產業設備使用模式。

廣達與日本樂天於2011年在雲端領域合作，去年開始打造虛擬化雲端原生行動網路和電信虛擬化架構解決方案，樂天將於今年10月啟動服務，儘管初期提供的是4G LTE，但未來透過技術可直接升級至5G服務，為目前全球首例。

操盤廣達伺服器事業的資深副總暨雲達總經理楊麒令認為，公司一直審慎樂觀雲端市場，且對今明年前景都「非常樂觀。」針對新一代電信虛擬化架構解決方案，他分析，5G創新架構將使核心網路和邊緣網路更具成本優勢、擴充性以及提升服務的靈活性。

據悉，目前廣達已接觸多家電信商，隨著樂天服務將於今年10月開台，對廣達來說將是重要里程碑，一旦樂天的方案順利執行運作，電信產業也可望從觀望轉趨積極，廣達在明年應該可以看到更多的案子。

儘管中美貿易戰惡化，中國輸往美國的伺服器產品關稅自10%上升至25%，讓相關業者對今年營運保守看待，但廣達仍樂觀今年伺服器出貨可達雙位數成長。

廣達副董事長梁次震認為，中美貿易戰對終端裝置或許有影響，廣達也在努力降低衝擊，但在雲端伺服器方面，因大家還是要上雲端，因此需求不會停止。