專家：美股3利多加持 下半年續看漲

2019-05-28 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



今年以來美股氣勢如虹，屢創波段新高，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股波段漲幅不小，短線震盪整理在所難免，但在央行貨幣寬鬆帶動資金行情、下半年企業獲利重回成長軌道、法人回補持股三大利多加持下，未來漲升行情仍可期，第2季拉回即是買點。

蘇聖峰認為，由於雲端、電動車、5G、Fintech、替代能源等產業前景看好，建議優先布局美國智慧生活相關基金。

蘇聖峰指出，全球主要央行態度轉趨鴿派，營造全球寬鬆的資金行情，帶動今年來全球股市漲升行情，加上目前法人對美股持股水位不高，未來回補空間大，則資金行情更可期待。

在評價面上，雖第2季仍存在庫存風險，但在下半年S&P 500企業獲利可能加速回溫的情況下，今年EPS成長是有機會來到5%以上，亦即S&P5 00目標價應在3,050~3,100點，以目前不到3,000點而言，仍有上漲空間。

就產業分析，蘇聖峰看好雲端、電動車、替代能源等類股。在雲端方面，美國國防部宣布未來10年在JEDI（聯合企業防禦基礎設施雲端計畫）的投入將高達100億美元。

另外，電動車將加速普及，電動車與油電混合車市場持續成長，預計佔美國汽車年度總銷量的比重將由2018年的2%提升至2030年的20~30%；替代能源市場則是重返榮景，未來兩年全球對於替代能源的投資將達3,000億美元，在政策與周期復甦的支持下，上游公司（風機OEM與太陽能面板OEM）對於全年看法轉趨樂觀。