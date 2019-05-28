研華攜輝達 實現AI從端到雲加速運算平台落地

2019-05-28 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



全球智能系統（Intelligent Systems）領導廠商研華公司（2395），為實現物聯網與人工智慧時代下，運算力決定AIoT效能需求，將攜手輝達（NVIDIA）提供從端到雲的AI解決方案，將人工智慧與物聯網中的各項技術及智能系統結合，落實AIoT的高運算表現。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，研華近年來聚焦物聯網行業方案發展，累積許多行業專注知識與需求，設計符合各行業應用的工業系統平台。加入輝達Jetson™技術生態圈，恰好補足研華於AI邊緣運算領域的應用，進而打造全球首套Jetson Nano™行業專屬邊緣端運算電腦平台。

研華與輝達合作，不僅說明研華進攻AI邊緣運算的決心與實力，更藉此完整研華在AI人工智慧硬體平台解決方案，未來雙方將持續合作聯手，一同實現從端到雲加速運算的AI藍圖。

研華以硬體系統開發能力為基礎，加入Jetson™ 技術生態圈，成功打造全球首套Jetson Nano™硬體平台的邊緣端運算系統平台 – MIC-710IVA，此舉將促使研華與輝達共同搶攻人工智慧邊緣運算（Edge AI）於智慧城市監控市場領域。

該系列展品已於今年三月美國GPU技術大會（GTC 2019）首度登台，與輝達全新的Jetson Nano™同步亮相。