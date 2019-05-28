台股短線有機會反彈 追求中長期趨勢標的

2019-05-28 08:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股27日在平盤上下震盪，而美股休市。法人指出，中期大盤是否落底，仍需觀察6月底美中貿易最後結果，最怕的是沒有結果並且繼續拖延下去，那麼下半年電子股恐怕旺季效應要落空，很多電子個股評價要重新調整，當然股價仍有向下修正風險。短線上，跌深又量縮，國際盤若穩定下來，台股有機會反彈。

關於貿易戰紛擾，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，貿易戰影響短期展望，但不會改變中長期趨勢，因此在投資策略上，仍聚焦5G、雲端、人工智慧（AI）結合物聯網（IoT）的AIoT、無線耳機等中長期趨勢；其次，找尋美中貿易摩擦下的轉單受惠者。同時做好資金控管，以因應現階段市場易受貿易戰反覆訊息的牽動影響。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，長期而言，美中貿易戰與華為禁令最後無論如何落幕，可預期的是：亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行，此一情勢長期對台灣供應鏈正面，特別是科技族群，包含半導體、射頻元件 （PA）、光通等，加上未來華為與中國企業在自身技術尚未跟上的前提下，將更深倚賴台灣製造業長期累積的技術專業與製造彈性。

華為貢獻較高的族群股價近期雖明顯承壓，然長期可預期將收到華為或中國企業更多轉單效益，迎接備胎轉正的商機。