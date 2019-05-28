MSCI權重調整今收盤生效 哪些個股受影響？

2019-05-28 08:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



明晟（MSCI）指數編纂公司調整第2季度指數權重，今（28）日收盤生效，台股在亞股與全球新興市場的季度權重遭雙調降。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

明晟（MSCI）指數編纂公司調整第2季度指數權重，今（28）日收盤生效，台股在亞股與全球新興市場的季度權重遭雙調降，為2016年2月季度調整以來降幅最大紀錄，被動式資金賣壓恐於尾盤出籠，台積電（2330）與鴻海等權重升降股及廣明等十檔新增全球小型股為今日觀盤重點。

特別的是，有別過往權重調整在當月最後一日生效，這次因為MSCI新興市場指數納入沙烏地阿拉伯與阿根廷，考量交易日程與當地假期，因此權重調整結果於5月28日美國時間收盤後生效，台股是今日收盤生效。

台新投顧副總黃文清表示，MSCI權重調整對台股影響性愈來愈小，但相關成分股股價在尾盤或盤後交易會出現較大變動。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，最新一次是14日公布半年度調整結果，受A股調升權重影響，台股權重在MSCI新興市場、新興亞洲市場各被調降0.53%、0.54%，有19檔個股權重調升、13檔調降。

根據摩根投信資料顯示，19檔調升權重者，分別為台積電約0.18968個百分點、中信金約0.12093個百分點、和泰車約0.06665個百分點、南亞科約0.05486個百分點、瑞昱約0.03352個百分點、儒鴻約0.03101個百分點、亞德客-KY約0.02015個百分點、台塑約0.01468個百分點、聯發科約0.01357個百分點、大立光約0.01348個百分點、中華電約0.01258個百分點、南亞約0.01197個百分點、日月光投控約0.00758個百分點、新光金約0.00570個百分點、國巨約0.00470個百分點、和碩約0.00297個百分點、宏碁約0.00155個百分點、長榮航約0.00119個百分點、中裕約0.00088個百分點。

另13檔調降權重個股，包括鴻海調降約0.27490個百分點、國泰金約0.13348個百分點、台達電約0.09438個百分點、中鋼約0.09326個百分點、豐泰約0.04224個百分點、台新金約0.03421個百分點、開發金約0.03359個百分點、中壽約0.02453個百分點、群創約0.02138個百分點、巨大約0.01989個百分點、聯強約0.01497個百分點、潤泰全約0.00966個百分點、華航約0.00045個百分點。

在MSCI全球小型指數部分，則新增奇鋐、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科和聯邦銀等十檔，刪除中興電、嘉理大榮、隆達、神腦及伸興等五檔。

摩根投信表示，台股在這次MSCI半年度調整被調降幅度不小，同樣以電子出口為主的南韓股市這次亦遭MSCI雙降逆風，在MSCI新興市場指數與MSCI新興亞洲指數，也同樣遭調降0.48與0.47個百分點，降幅僅次於台股。

被動式基金經理人表示，被動式資金追蹤的是指數，將在今日尾盤陸續調整部位，甚至是最後一盤或是盤後交易，屆時相關成分股股價將有明顯波動。

至於調整成分股對台股的影響性有多大？被動式基金經理人表示，這得在今日開盤時計算，無法預先知道。

外資本月6日起已對台積電連16賣超；回溯金融海嘯以來，外資賣超台積電最多是2016年10月的連19賣，再來就是2013、2015、2016年各出現一次連16賣超。

外資對台積電的賣超能否在今日過後收手，法人表示，關鍵還是在華為禁令的發展，影響所及，也將牽動台股大盤走勢。

台股慘遭MSCI雙調降權重，加上華為禁令等衝擊，近日面臨半年線保衛戰。摩根投信表示，從投資評價面來看，台股在亞股中仍相對物美價廉，目前台股本益比約14.7倍，約等同長期平均值左右水準。

再者，台股最新股價淨值比僅1.7倍，尚不到長期平均的1.9倍水位，再加上台股的高殖利率優勢，仍有機會吸引逢低買盤進駐。