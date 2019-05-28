親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

日本川崎驚傳隨機殺人！ 3人無生命跡象12人受傷

天王的奇葩困擾！小英怕減肥、柯P花生上癮 他則沉迷速食…

MSCI權重調整今收盤生效 哪些個股受影響？

2019-05-28 08:24經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

明晟（MSCI）指數編纂公司調整第2季度指數權重，今（28）日收盤生效，台股在亞...
明晟（MSCI）指數編纂公司調整第2季度指數權重，今（28）日收盤生效，台股在亞股與全球新興市場的季度權重遭雙調降。記者黃仲裕／攝影
分享

明晟（MSCI）指數編纂公司調整第2季度指數權重，今（28）日收盤生效，台股在亞股與全球新興市場的季度權重遭雙調降，為2016年2月季度調整以來降幅最大紀錄，被動式資金賣壓恐於尾盤出籠，台積電（2330）與鴻海等權重升降股及廣明等十檔新增全球小型股為今日觀盤重點。

特別的是，有別過往權重調整在當月最後一日生效，這次因為MSCI新興市場指數納入沙烏地阿拉伯與阿根廷，考量交易日程與當地假期，因此權重調整結果於5月28日美國時間收盤後生效，台股是今日收盤生效。

台新投顧副總黃文清表示，MSCI權重調整對台股影響性愈來愈小，但相關成分股股價在尾盤或盤後交易會出現較大變動。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，最新一次是14日公布半年度調整結果，受A股調升權重影響，台股權重在MSCI新興市場、新興亞洲市場各被調降0.53%、0.54%，有19檔個股權重調升、13檔調降。

根據摩根投信資料顯示，19檔調升權重者，分別為台積電約0.18968個百分點、中信金約0.12093個百分點、和泰車約0.06665個百分點、南亞科約0.05486個百分點、瑞昱約0.03352個百分點、儒鴻約0.03101個百分點、亞德客-KY約0.02015個百分點、台塑約0.01468個百分點、聯發科約0.01357個百分點、大立光約0.01348個百分點、中華電約0.01258個百分點、南亞約0.01197個百分點、日月光投控約0.00758個百分點、新光金約0.00570個百分點、國巨約0.00470個百分點、和碩約0.00297個百分點、宏碁約0.00155個百分點、長榮航約0.00119個百分點、中裕約0.00088個百分點。

另13檔調降權重個股，包括鴻海調降約0.27490個百分點、國泰金約0.13348個百分點、台達電約0.09438個百分點、中鋼約0.09326個百分點、豐泰約0.04224個百分點、台新金約0.03421個百分點、開發金約0.03359個百分點、中壽約0.02453個百分點、群創約0.02138個百分點、巨大約0.01989個百分點、聯強約0.01497個百分點、潤泰全約0.00966個百分點、華航約0.00045個百分點。

在MSCI全球小型指數部分，則新增奇鋐、英利-KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科和聯邦銀等十檔，刪除中興電、嘉理大榮、隆達、神腦及伸興等五檔。

摩根投信表示，台股在這次MSCI半年度調整被調降幅度不小，同樣以電子出口為主的南韓股市這次亦遭MSCI雙降逆風，在MSCI新興市場指數與MSCI新興亞洲指數，也同樣遭調降0.48與0.47個百分點，降幅僅次於台股。

被動式基金經理人表示，被動式資金追蹤的是指數，將在今日尾盤陸續調整部位，甚至是最後一盤或是盤後交易，屆時相關成分股股價將有明顯波動。

至於調整成分股對台股的影響性有多大？被動式基金經理人表示，這得在今日開盤時計算，無法預先知道。

外資本月6日起已對台積電連16賣超；回溯金融海嘯以來，外資賣超台積電最多是2016年10月的連19賣，再來就是2013、2015、2016年各出現一次連16賣超。

外資對台積電的賣超能否在今日過後收手，法人表示，關鍵還是在華為禁令的發展，影響所及，也將牽動台股大盤走勢。

台股慘遭MSCI雙調降權重，加上華為禁令等衝擊，近日面臨半年線保衛戰。摩根投信表示，從投資評價面來看，台股在亞股中仍相對物美價廉，目前台股本益比約14.7倍，約等同長期平均值左右水準。

再者，台股最新股價淨值比僅1.7倍，尚不到長期平均的1.9倍水位，再加上台股的高殖利率優勢，仍有機會吸引逢低買盤進駐。

台股MSCI
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

大摩示警 台積電下半年恐降財測

2019-05-28 01:13

台股大失血 外資14天賣1,270億

2019-05-28 01:03

MSCI盤後生效 尾盤恐大震

2019-05-28 01:02

大立光市值 跌破5,000億

2019-05-28 01:01

就市論勢／被錯殺績優股 可布局

2019-05-27 23:49

高殖利率股 資金進駐

2019-05-27 23:42

健身概念股 頭好壯壯

2019-05-27 23:42

電子菁英30 ETN 聚焦

2019-05-27 23:42

內需三族群 領軍攻堅

2019-05-27 23:41

公司治理評鑑 77家獲獎

2019-05-27 23:41

CMoney培訓軟體工程師

2019-05-27 23:41

台康攻生物藥 添動能

2019-05-27 23:41

外資連十賣…鴻海短線跌逾二成 市值蒸發2,800億

2019-05-27 17:53

股王領跌台股收漲5.85點 三大法人賣超57.79億

2019-05-27 15:05

貿易戰轉單到 健身股秀肌肉

2019-05-27 14:43

蘋概三王氣弱 台股靠金融傳產撐大局

2019-05-27 14:43

迎接股東會行情 法人瞄準15檔

2019-05-27 14:43

電子氣弱 營建股強勢表態

2019-05-27 14:43

比特幣創今年來新高 挖礦股聯歡

2019-05-27 14:43

定期定額投資台股 六年勝率百分百

2019-05-27 14:16

金融、傳產續撐盤 台股小漲5.85點收10,334

2019-05-27 13:43

外資示警台積電恐降下半年財測 聯詠、匯頂有砍單風險

2019-05-27 13:14

房市緩升電子資金避險 營建股大漲

2019-05-27 13:11

貿易戰打趴消費信心 投資股票時機跌幅創紀錄

2019-05-27 12:23

14檔股東會行情即將噴發 跟法人買賺價差

2019-05-27 12:20

比特幣急漲升破8900美元 創意世芯逆勢上漲

2019-05-27 11:54

比特幣創今年新高 挖礦概念股奮起

2019-05-27 11:44

華為風暴衝擊 手機COF封裝台廠股價挫

2019-05-27 11:32

資金避風港 營建指數盤中強漲2%

2019-05-27 11:19

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-27 09:19

台股開盤漲15.9點

2019-05-27 09:15

台股區間整理 法人：觀察外資調節和華為概念股

2019-05-27 08:42

股海自由行／電競強強滾 躍台廠新藍海

2019-05-26 01:21

就市論勢／跌深股 買點浮現

2019-05-24 23:38

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 16:59

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 16:58

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:51

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39
看更多

熱門文章

MSCI盤後生效 尾盤恐大震

2019-05-28 01:02

大陸工程、大陸建設一路賣股 高鐵前董事長殷琪說話了

2019-05-27 18:17

定期定額投資台股 六年勝率百分百

2019-05-27 14:16

外資示警台積電恐降下半年財測 聯詠、匯頂有砍單風險

2019-05-27 13:14

台股大失血 外資14天賣1,270億

2019-05-28 01:03

比特幣急漲升破8900美元 創意世芯逆勢上漲

2019-05-27 11:54

高殖利率股 資金進駐

2019-05-27 23:42

14檔股東會行情即將噴發 跟法人買賺價差

2019-05-27 12:20

迎接股東會行情 法人瞄準15檔

2019-05-27 14:43

大摩示警 台積電下半年恐降財測

2019-05-28 01:13

外資連十賣…鴻海短線跌逾二成 市值蒸發2,800億

2019-05-27 17:53

華為風暴衝擊 手機COF封裝台廠股價挫

2019-05-27 11:32

中鋼4月稅前獲利22.12億元 月增32%

2019-05-27 14:55

就市論勢／被錯殺績優股 可布局

2019-05-27 23:49

比特幣創今年來新高 挖礦股聯歡

2019-05-27 14:43

股王領跌台股收漲5.85點 三大法人賣超57.79億

2019-05-27 15:05

富邦金今法說會 第1季加碼台股251億元

2019-05-27 15:08

中釉澄清稀土材料占營業額不到1% 股價創高後翻黑

2019-05-27 12:47

金融、傳產續撐盤 台股小漲5.85點收10,334

2019-05-27 13:43

2019年COMPUTEX 28日登場 概念股吸睛

2019-05-27 18:10

健身器材股受惠中美貿易戰 喬山飆出新高度 岱宇跟漲

2019-05-27 12:01

電子氣弱 營建股強勢表態

2019-05-27 14:43

內需三族群 領軍攻堅

2019-05-27 23:41

南京購物中心獲利題材 華新股價走高

2019-05-27 09:55

健身概念股 頭好壯壯

2019-05-27 23:42

房市緩升電子資金避險 營建股大漲

2019-05-27 13:11

外資本月賣超近9個月最大 大立光股價再創波段低點

2019-05-27 10:19

華固早盤漲逾3.5% 股價創波段新高

2019-05-27 09:51

資金避風港 營建指數盤中強漲2%

2019-05-27 11:19

MSCI權重調整今收盤生效 哪些個股受影響？

2019-05-28 08:24

法人調節力道趨緩 合晶股價走揚

2019-05-27 09:53

比特幣創今年新高 挖礦概念股奮起

2019-05-27 11:44

貿易戰轉單到 健身股秀肌肉

2019-05-27 14:43

外資竄逃 大立光股價續探低

2019-05-27 11:35

外資賣不停 大立光盤中盪近月新低

2019-05-27 14:43

大立光市值 跌破5,000億

2019-05-28 01:01

道瓊期反彈若未克月線 逢高宜慎

2019-05-27 14:43

外資連續買超 三商壽盤中上漲近2%

2019-05-27 11:32

大立光領跌 台股盤中量縮整理築底

2019-05-27 11:37

專案小組因應貿易戰 鴻海小漲市值拚重返兆元

2019-05-27 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top