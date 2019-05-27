外資連十賣 鴻海短線跌逾二成、市值蒸發2,800億

2019-05-27 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰衝擊下，蘋概三王股持續遭外資提款，統計台積電已遭外資連續賣超16天，合計賣超18萬9,534張，成為最主要的提款機，鴻海(2317)也難逃外資賣壓，已連續十天賣超，合計賣超12萬275張，股價從前波高點下滑，跌幅達22%，市值蒸發2,800.32億元。

外資持續賣超台股，已連續賣超14天，合計賣超1,270.84億元，蘋概三王都難逃外資賣壓，尤其是權王台積電，在外資賣超下，股價下滑至231元，統計今日外資賣超16,629張，投信賣超113張，自營商賣超87張，合計三大法人賣超16,829張，市值失守6兆元，下滑至5兆9,899.22億元。

鴻海也是持續遭外資賣超，今日賣超7,665張，不過自營商則是買超36張，合計三大法人賣超7,629張，合計外資連續賣超鴻海十天，賣超12萬275張，鴻海股價從4月18日的91.6元走跌，今日收71.4元，跌幅22%，市值則是縮水2,800.32億元，市值跌破兆元，下滑至9,898.18億元。

大立光今日下探至波段低點，以3,690元作收，外資賣超250張，投信賣超5張，但自營商買超17張，三大法人合計賣超238張，統計外資連續賣超大立光4天，合計5月以來賣超1,783張，市值跌破5000億元，下滑至4,948.29億元。

鴻海26日重大訊息公告指出，針對美中貿易戰已召開專案小組來因應，強調鴻海全球布局，近年持續推動客戶、產能的國際化分配，因應巿場實際需求及變化，將產能做到符合最大利益的調配；鴻海表示，近期有可能因市場變化，出現客戶訂單組合改變，但整體訂單仍有增有減，預估對公司整體業務影響有限。

董事長郭台銘表示，「我想我們所有的員工都進入到一個戰鬥位置，因為中美貿易大戰已經開始，但我們公司我認為說比較好一點，大家都已經在我離開準備要說放假的時候，他們已經開始一、兩個月的訓練，其實已經進入備戰狀態，我認為越來越好」。