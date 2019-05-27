力銘違反資訊申報規範 證交所罰3萬元

相關新聞
比特幣急漲升破8900美元 創意世芯逆勢上漲2019-05-27 11:54
外資示警台積電恐降下半年財測 聯詠、匯頂有砍單風險2019-05-27 13:14
資金避風港 營建指數盤中強漲2%2019-05-27 11:19
金融、傳產續撐盤 台股小漲5.85點收10,3342019-05-27 13:43
貿易戰轉單到 健身股秀肌肉2019-05-27 14:43
蘋概三王氣弱 台股靠金融傳產撐大局2019-05-27 14:43
迎接股東會行情 法人瞄準15檔2019-05-27 14:43
電子氣弱 營建股強勢表態2019-05-27 14:43
比特幣創今年來新高 挖礦股聯歡2019-05-27 14:43
定期定額投資台股 六年勝率百分百2019-05-27 14:16
房市緩升電子資金避險 營建股大漲2019-05-27 13:11
貿易戰打趴消費信心 投資股票時機跌幅創紀錄2019-05-27 12:23
14檔股東會行情即將噴發 跟法人買賺價差2019-05-27 12:20
比特幣創今年新高 挖礦概念股奮起2019-05-27 11:44
華為風暴衝擊 手機COF封裝台廠股價挫2019-05-27 11:32
造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？2019-05-27 09:19
台股開盤漲15.9點2019-05-27 09:15
台股區間整理 法人：觀察外資調節和華為概念股2019-05-27 08:42
抗震五族群 外資欽點2019-05-26 23:47
外資兩手策略 加碼櫃買2019-05-26 23:22
稀土概念／光洋科 市場聚焦2019-05-26 22:47
稀土概念／台肥、康普 買盤進駐2019-05-26 22:47
稀土概念／翔名、誠美材 添利多2019-05-26 22:47
稀土概念／中釉、信昌電 營運佳2019-05-26 22:47
稀土概念股夯 資金點火2019-05-26 22:47
外資連買族群 聚光2019-05-26 22:27
高殖利率股 抗震2019-05-26 22:27
一周盤前股市解析／內需生技 防禦力強2019-05-26 22:27
梁彥平專欄／保留資金 靜待績優股落底2019-05-26 22:24
就市論勢／公用事業、航運可留意2019-05-26 22:18
發燒話題／貿易戰火下 電子股短憂長喜2019-05-26 13:04
貿易戰不安 本周台股拚保萬2019-05-26 13:00
台股本周力守萬點 聚焦中美貿易戰局勢2019-05-26 11:22
股海自由行／電競強強滾 躍台廠新藍海2019-05-26 01:21
就市論勢／跌深股 買點浮現2019-05-24 23:38
跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事2019-05-24 16:59
美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？2019-05-24 16:58
台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！2019-05-24 11:51
元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選2019-05-21 14:32
熱門文章
高殖利率股 抗震2019-05-26 22:27
稀土概念股夯 資金點火2019-05-26 22:47
外資兩手策略 加碼櫃買2019-05-26 23:22
抗震五族群 外資欽點2019-05-26 23:47
三大電子股超跌 大小摩力挺喊進2019-05-26 21:35
外資5月以來買超櫃買275億創新高 債券ETF躍資金避風港2019-05-26 21:41
瑞昱、健鼎、聯發科 法人挺2019-05-26 22:27
定期定額投資台股 六年勝率百分百2019-05-27 14:16
中國若以蘋果反制美國 台股供應鏈恐受創2019-05-26 20:18
稀土概念／台肥、康普 買盤進駐2019-05-26 22:47
外資示警台積電恐降下半年財測 聯詠、匯頂有砍單風險2019-05-27 13:14
14檔股東會行情即將噴發 跟法人買賺價差2019-05-27 12:20
稀土概念／光洋科 市場聚焦2019-05-26 22:47
和碩衝刺自動化布局2019-05-26 22:16
比特幣急漲升破8900美元 創意世芯逆勢上漲2019-05-27 11:54
興櫃三黑馬 強勢上攻2019-05-26 22:23
鋼鐵族群 營運壓力大2019-05-26 22:15
外資連買族群 聚光2019-05-26 22:27
華為風暴衝擊 手機COF封裝台廠股價挫2019-05-27 11:32
亞翔在手訂單 逾400億2019-05-26 22:16
稀土概念／翔名、誠美材 添利多2019-05-26 22:47
裕日車 轉投資收益大補2019-05-26 23:21
稀土概念／中釉、信昌電 營運佳2019-05-26 22:47
中釉澄清稀土材料占營業額不到1% 股價創高後翻黑2019-05-27 12:47
金融、傳產續撐盤 台股小漲5.85點收10,3342019-05-27 13:43
第一類接觸／台虹開拓新應用 獲利補2019-05-26 22:21
精測、智邦 認購搶鏡2019-05-26 22:31
台虹總座顏志明上火線 激發戰鬥力2019-05-26 22:19
法人觀點／台虹 本季每股估賺0.94元2019-05-26 22:19
健身器材股受惠中美貿易戰 喬山飆出新高度 岱宇跟漲2019-05-27 12:01
ETF最前線／美股台股持續避險 外資看好A股2019-05-27 08:32
華固早盤漲逾3.5% 股價創波段新高2019-05-27 09:51
中鋼4月稅前獲利22.12億元 月增32%2019-05-27 14:55
全民權證／欣興看俏 選價外15％2019-05-26 22:32
股王領跌台股收漲5.85點 三大法人賣超57.79億2019-05-27 15:05
南京購物中心獲利題材 華新股價走高2019-05-27 09:55
房市緩升電子資金避險 營建股大漲2019-05-27 13:11
五創櫃公司 參展COMPUTEX2019-05-26 22:22
益登Q2營收 估增雙位數2019-05-26 22:16
橘子衝業績 新手遊試玩2019-05-26 22:16
留言