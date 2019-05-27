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封殺令殺紅眼 華為旗艦機二手價慘剩一折

力銘違反資訊申報規範 證交所罰3萬元

2019-05-27 15:33經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台灣證券交易所表示，力銘（3593）先前公告修正營收數據，經查符合違反申報相關辦法，處以新台幣3萬元違約金，已函知力銘依規定辦理。

證交所指出，力銘日前公告修正108年1月至4月營收乙案，經查符合「有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第6條第1項情事，爰處以違約金新台幣3萬元。值得注意是，力銘今年初也因修正財務數據，違反同一條資訊申報規範，被處以違約金1萬元。

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