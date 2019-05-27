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金融、傳產續撐盤 台股小漲5.85點收10,334

2019-05-27 13:43經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

美股上周五漲多跌少，台股今日以高點開出後，在股王大立光領跌、電子股表現仍疲弱下，壓抑大盤表現，盤中數度翻黑走跌，最低並至10,305.28點，而金融、傳產族群持續扮演撐盤角色，整體在平盤上下震盪整理，終場以10,334.13點作收，上漲5.85點，成交量再縮小至918.8億元。

由於美國總統川普日前表示，貿易戰可能很快結束，美中貿易協議可望將華為的制裁一起討論，帶動周五美股四大指數普遍開高，道瓊一度上漲180點；不過，耐久財訂單月比下降2.1%，創近四個月最大降幅，使得市場對經濟成長依舊擔憂，股市收斂漲勢，四大指數終場漲多跌少。而觀察今日亞洲主要股市表現也多呈現漲多跌少，其中日股、台股、陸股皆開高震盪走高，韓股及港股則開低震盪走低。

觀察盤中台灣50成分股表現，電子族群部分，台積電開高翻黑走跌0.4%，大立光開低走低逾3.5%，鴻海則開高震盪小漲0.2%，聯發科、可成走跌逾2%，南亞科則走揚逾2%、國巨走揚逾1%，友達、群創則呈現小漲;金融族群部分，國泰金走揚逾0.7%，包括中信金、富邦金、玉山金、第一金、合庫金、台新金皆呈現小漲;傳產族群部分，則以和泰車走揚逾2.5%表現最為強勁，統一超、遠東新也有逾1%的漲幅。

而其餘盤面上焦點族群，具有獲利穩健、低基期、高股息殖利率優勢的營建族群獲得避險資金青睞，包括冠德走揚於8%，國建走揚逾7%，皇翔、華固、京城也有5%-7%不等間的漲幅，長虹、日勝生、全坤建、潤隆則走揚逾3%，基泰、宏普則有逾2%的漲勢。

台股今日以高點開出後，在股王大立光領跌、電子股表現仍疲弱下，壓抑大盤表現，盤中數...
台股今日以高點開出後，在股王大立光領跌、電子股表現仍疲弱下，壓抑大盤表現，盤中數度翻黑走跌，最低並至10,305.28點，而金融、傳產族群持續扮演撐盤角色，整體在平盤上下震盪整理，終場以10,334.13點作收，上漲5.85點，成交量再縮小至918.8億元。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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