外資示警台積電恐降下半年財測 聯詠、匯頂有砍單風險

2019-05-27 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



華為風暴擴散，台積電（2330）日前宣布維持與華為合作並重申今年財測不變，摩根士丹利今（27）天出具的最新報告卻不領情，指出台積電雖維持上半年的展望，但多家美國半導體廠已下調財測，台積電恐在未來下調下半年展望。

此外，大摩也示警，手機供應鏈不久將被華為砍單，相關如IC設計廠聯詠、匯頂等有砍單風險。野村證券上周發布的報告中，則預期華為供應鏈可能自6月接到砍單消息，因此短期許多廠商雖表示沒有掉單、澄清風波衝擊，投資人仍應提防負面效應發酵。

大摩最新報告以「華為亞洲供應鏈的砍單徵兆」為標，示警華為概念股將面臨砍單風險，其中，第一段便以指標性大廠台積電做說明，指出台積電日前雖強調與華為維持合作，也有信心財測不變，但美國大廠Lumentum、Qorvo、Inphi、NeoPhotonics已相繼下調財測，降幅均5%起跳，NeoPhotonics近一度財測下調幅度更高達14%。

大摩擔憂，華為若進一步遭美國制裁，台積電恐無可避免下調下半年展望；據大摩統計，目前台積電營收有10%來自華為貢獻。此外，大摩提到，LCD顯示器是需求敏感度最高的手機零組件，若華為因Google終止支援而減少銷量，相關如聯詠、匯頂等IC設計廠也會承受較大衝擊。

市場或認為，華為已大量備貨，傳聞囤貨少則六個月、長達兩年，供應鏈有喘息的緩衝期，但大摩認為，部分關鍵的電源驅動IC供應緊繃，仍會對高階機種有一定程度影響。至於中低階機種潛在受衝擊廠商，大摩另點名為華為代工的聯電，投資風險也逐漸提高。