親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

民進黨初選難產 選出令人信服的候選人才是重點

尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

台廠軟硬體整合優勢 健身概念股出線

2019-05-27 12:22經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

受到消息面、籌碼面及技術面利空影響，台股整體盤勢受壓，指數維持在平盤附近震盪，盤面上健身族群因不受貿易戰影響，表現相對強勢，包括亞洲最大的健身器材廠喬山（1736），股價續創波段新高，5月以來漲幅達到45％，另外，全球前三大健身器材廠商岱宇（1598）也續寫一年來高點。

台灣健身市場逐年擴大，相關族群也意外成為本波貿易戰下的資金避風港，包括喬山、岱宇、力山、柏文等股，近期股價表現強勢，且在外資提款台股之際，仍逆勢買超。

永豐期貨副總廖祿民表示，近年來國人健康管理觀念提升，促使國內健身房市場擴大，由於台廠有軟硬體整合的優勢，不管是健身器材廠，或是健身的周邊商品、穿戴裝置均可望受惠。

其中，經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文股價連續六天走揚，盤中衝上253.5元、創掛牌來新高；亞洲最大的健身器材大廠喬山，三大法人上周買超逾8000張，推升股價續寫波段新高。至於岱宇、力山也在買盤點火下，股價亦收復短中長期均線。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則提醒，健身器材場近期走出補漲行情，主要是受到中美貿易戰影響，投資人宜留意，一旦貿易戰再次釋出利多，甚至是達成協議，健身概念股可能出現回檔，投資人在選股時宜再三留意基本面。

健身貿易戰岱宇
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

比特幣急漲升破8900美元 創意世芯逆勢上漲

2019-05-27 11:54

資金避風港 營建指數盤中強漲2%

2019-05-27 11:19

貿易戰打趴消費信心 投資股票時機跌幅創紀錄

2019-05-27 12:23

比特幣創今年新高 挖礦概念股奮起

2019-05-27 11:44

華為風暴衝擊 手機COF封裝台廠股價挫

2019-05-27 11:32

台股開盤漲15.9點

2019-05-27 09:15

台股區間整理 法人：觀察外資調節和華為概念股

2019-05-27 08:42

抗震五族群 外資欽點

2019-05-26 23:47

外資兩手策略 加碼櫃買

2019-05-26 23:22

稀土概念／光洋科 市場聚焦

2019-05-26 22:47

稀土概念／台肥、康普 買盤進駐

2019-05-26 22:47

稀土概念／翔名、誠美材 添利多

2019-05-26 22:47

稀土概念／中釉、信昌電 營運佳

2019-05-26 22:47

稀土概念股夯 資金點火

2019-05-26 22:47

外資連買族群 聚光

2019-05-26 22:27

高殖利率股 抗震

2019-05-26 22:27

一周盤前股市解析／內需生技 防禦力強

2019-05-26 22:27

梁彥平專欄／保留資金 靜待績優股落底

2019-05-26 22:24

就市論勢／公用事業、航運可留意

2019-05-26 22:18

發燒話題／貿易戰火下 電子股短憂長喜

2019-05-26 13:04

貿易戰不安 本周台股拚保萬

2019-05-26 13:00

台股本周力守萬點 聚焦中美貿易戰局勢

2019-05-26 11:22

股海自由行／電競強強滾 躍台廠新藍海

2019-05-26 01:21

就市論勢／跌深股 買點浮現

2019-05-24 23:38

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 16:59

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 16:58

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:51

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高殖利率股 抗震

2019-05-26 22:27

稀土概念股夯 資金點火

2019-05-26 22:47

外資兩手策略 加碼櫃買

2019-05-26 23:22

抗震五族群 外資欽點

2019-05-26 23:47

三大電子股超跌 大小摩力挺喊進

2019-05-26 21:35

外資5月以來買超櫃買275億創新高 債券ETF躍資金避風港

2019-05-26 21:41

瑞昱、健鼎、聯發科 法人挺

2019-05-26 22:27

發燒話題／貿易戰火下 電子股短憂長喜

2019-05-26 13:04

中國若以蘋果反制美國 台股供應鏈恐受創

2019-05-26 20:18

稀土概念／光洋科 市場聚焦

2019-05-26 22:47

稀土概念／台肥、康普 買盤進駐

2019-05-26 22:47

貿易戰不安 本周台股拚保萬

2019-05-26 13:00

興櫃三黑馬 強勢上攻

2019-05-26 22:23

鋼鐵族群 營運壓力大

2019-05-26 22:15

和碩衝刺自動化布局

2019-05-26 22:16

亞翔在手訂單 逾400億

2019-05-26 22:16

稀土概念／翔名、誠美材 添利多

2019-05-26 22:47

裕日車 轉投資收益大補

2019-05-26 23:21

外資連買族群 聚光

2019-05-26 22:27

稀土概念／中釉、信昌電 營運佳

2019-05-26 22:47

華為風暴衝擊 手機COF封裝台廠股價挫

2019-05-27 11:32

第一類接觸／台虹開拓新應用 獲利補

2019-05-26 22:21

精測、智邦 認購搶鏡

2019-05-26 22:31

台虹總座顏志明上火線 激發戰鬥力

2019-05-26 22:19

權證教戰／純避險 指數型擺中間

2019-05-26 13:08

從期貨看現貨／台指期回測311缺口 暫勿搶短

2019-05-26 13:05

法人觀點／台虹 本季每股估賺0.94元

2019-05-26 22:19

ETF最前線／美股台股持續避險 外資看好A股

2019-05-27 08:32

全民權證／欣興看俏 選價外15％

2019-05-26 22:32

五創櫃公司 參展COMPUTEX

2019-05-26 22:22

益登Q2營收 估增雙位數

2019-05-26 22:16

專案小組因應貿易戰 鴻海小漲市值拚重返兆元

2019-05-27 09:43

橘子衝業績 新手遊試玩

2019-05-26 22:16

梁彥平專欄／保留資金 靜待績優股落底

2019-05-26 22:24

力山、中工 四檔聚焦

2019-05-26 22:32

台股區間整理 法人：觀察外資調節和華為概念股

2019-05-27 08:42

和碩印尼新工廠 傳下月投產

2019-05-26 22:16

南京購物中心獲利題材 華新股價走高

2019-05-27 09:55

華固早盤漲逾3.5% 股價創波段新高

2019-05-27 09:51

比特幣急漲升破8900美元 創意世芯逆勢上漲

2019-05-27 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top