台廠軟硬體整合優勢 健身概念股出線

2019-05-27 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



受到消息面、籌碼面及技術面利空影響，台股整體盤勢受壓，指數維持在平盤附近震盪，盤面上健身族群因不受貿易戰影響，表現相對強勢，包括亞洲最大的健身器材廠喬山（1736），股價續創波段新高，5月以來漲幅達到45％，另外，全球前三大健身器材廠商岱宇（1598）也續寫一年來高點。

台灣健身市場逐年擴大，相關族群也意外成為本波貿易戰下的資金避風港，包括喬山、岱宇、力山、柏文等股，近期股價表現強勢，且在外資提款台股之際，仍逆勢買超。

永豐期貨副總廖祿民表示，近年來國人健康管理觀念提升，促使國內健身房市場擴大，由於台廠有軟硬體整合的優勢，不管是健身器材廠，或是健身的周邊商品、穿戴裝置均可望受惠。

其中，經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文股價連續六天走揚，盤中衝上253.5元、創掛牌來新高；亞洲最大的健身器材大廠喬山，三大法人上周買超逾8000張，推升股價續寫波段新高。至於岱宇、力山也在買盤點火下，股價亦收復短中長期均線。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則提醒，健身器材場近期走出補漲行情，主要是受到中美貿易戰影響，投資人宜留意，一旦貿易戰再次釋出利多，甚至是達成協議，健身概念股可能出現回檔，投資人在選股時宜再三留意基本面。